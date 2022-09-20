На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
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© pixabay
По информации источника РИА Новости, в Одессе врачам выдали йодид калия – таблетки от радиации. Об этом агентство сообщает 20 сентября
По информации, полученной от наших источников в ВСУ в Одессе врачам выдали таблетки от радиации - калия йодид 125 мг. Выдали, по их данным, в конце прошлой недели, с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности.
Уточняется, что препарат получили не только врачи военных госпиталей, но и сотрудники гражданских больниц и районных поликлиник.
Источник агентства объяснил, что выдача йодида калия связана с постоянными обстрелами Запорожской атомной электростанцией и угрозой ядерной катастрофы.
Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.
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