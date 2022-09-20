https://ukraina.ru/20220920/1038889893.html

На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ

На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ - 20.09.2022 Украина.ру

На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ

По информации источника РИА Новости, в Одессе врачам выдали йодид калия – таблетки от радиации. Об этом агентство сообщает 20 сентября

2022-09-20T11:31

2022-09-20T11:31

2022-09-20T11:31

новости

запорожская аэс

ядерная безопасность

йод

одесса

врачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103296/37/1032963792_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d4d00b2aa254255a8a90d576fbcb9971.jpg

Уточняется, что препарат получили не только врачи военных госпиталей, но и сотрудники гражданских больниц и районных поликлиник.Источник агентства объяснил, что выдача йодида калия связана с постоянными обстрелами Запорожской атомной электростанцией и угрозой ядерной катастрофы.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.

https://ukraina.ru/20220907/1038528910.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, ядерная безопасность, йод, одесса, врачи