На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ - 20.09.2022 Украина.ру
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На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ - 20.09.2022 Украина.ру
На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
По информации источника РИА Новости, в Одессе врачам выдали йодид калия – таблетки от радиации. Об этом агентство сообщает 20 сентября
2022-09-20T11:31
2022-09-20T11:31
новости
запорожская аэс
ядерная безопасность
йод
одесса
врачи
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Уточняется, что препарат получили не только врачи военных госпиталей, но и сотрудники гражданских больниц и районных поликлиник.Источник агентства объяснил, что выдача йодида калия связана с постоянными обстрелами Запорожской атомной электростанцией и угрозой ядерной катастрофы.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.
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новости, запорожская аэс, ядерная безопасность, йод, одесса, врачи
Новости, Запорожская АЭС, ядерная безопасность, йод, Одесса, врачи

На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ

11:31 20.09.2022
 
© pixabayядерная война, бомба
ядерная война, бомба
© pixabay
Читать в
По информации источника РИА Новости, в Одессе врачам выдали йодид калия – таблетки от радиации. Об этом агентство сообщает 20 сентября
По информации, полученной от наших источников в ВСУ в Одессе врачам выдали таблетки от радиации - калия йодид 125 мг. Выдали, по их данным, в конце прошлой недели, с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности.
Уточняется, что препарат получили не только врачи военных госпиталей, но и сотрудники гражданских больниц и районных поликлиник.
Источник агентства объяснил, что выдача йодида калия связана с постоянными обстрелами Запорожской атомной электростанцией и угрозой ядерной катастрофы.
Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:17
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