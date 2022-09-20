https://ukraina.ru/20220920/1038885803.html
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник - 20.09.2022 Украина.ру
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
ВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
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Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом провести референдум о вхождении республики в состав РФ "немедленно". При этом глава Общественной палаты Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.Следом за ЛНР, Общественная палата ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума.Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал срочное заявление по поводу референдума на 20 сентября. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
https://ukraina.ru/20220919/1038878433.html
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новости, референдум, днр, лнр, посол, обстрелы, мирошник, украина
Новости, референдум, ДНР, ЛНР, посол, обстрелы, Мирошник, Украина
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
ВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник
Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум.
Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом провести референдум о вхождении республики в состав РФ "немедленно". При этом глава Общественной палаты Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.
Следом за ЛНР, Общественная палата ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума.
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал срочное заявление по поводу референдума на 20 сентября.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.