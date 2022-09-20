https://ukraina.ru/20220920/1038885803.html

После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник

После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник - 20.09.2022 Украина.ру

После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник

ВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник

2022-09-20T10:23

2022-09-20T10:23

2022-09-20T10:23

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Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом провести референдум о вхождении республики в состав РФ "немедленно". При этом глава Общественной палаты Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.Следом за ЛНР, Общественная палата ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума.Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал срочное заявление по поводу референдума на 20 сентября. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.

https://ukraina.ru/20220919/1038878433.html

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новости, референдум, днр, лнр, посол, обстрелы, мирошник, украина