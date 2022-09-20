После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник - 20.09.2022 Украина.ру
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После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник - 20.09.2022 Украина.ру
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
ВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
новости
референдум
днр
лнр
посол
обстрелы
мирошник
украина
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Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом провести референдум о вхождении республики в состав РФ "немедленно". При этом глава Общественной палаты Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.Следом за ЛНР, Общественная палата ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума.Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал срочное заявление по поводу референдума на 20 сентября. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
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новости, референдум, днр, лнр, посол, обстрелы, мирошник, украина
Новости, референдум, ДНР, ЛНР, посол, обстрелы, Мирошник, Украина

После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник

10:23 20.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник
Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум.
Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом провести референдум о вхождении республики в состав РФ "немедленно". При этом глава Общественной палаты Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.
Следом за ЛНР, Общественная палата ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума.
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал срочное заявление по поводу референдума на 20 сентября.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 19:02
Немедленный референдум, удары по Донецку. Итоги 19 сентября на УкраинеОбщественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. Украина обстреляла Донецк, погибли 13 мирных жителей, в том числе два ребёнка
 
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