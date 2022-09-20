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В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму

В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму - 20.09.2022 Украина.ру

В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму

Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав Российской Федерации во вторник, 20 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов

2022-09-20T09:54

2022-09-20T09:54

2022-09-20T10:00

новости

херсонская область

референдум

кирилл стремоусов

украина

россия

спецоперация

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Он пояснил, что жители его региона часто спрашивают, поддерживает ли военно-гражданская администрация инициативу ДНР и ЛНР о «немедленном» проведении референдума о вхождении в состав России.В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.По словам Кирилла Стремоусова, после этого с аналогичным предложением на него вышли жители Херсонской области.

https://ukraina.ru/20220920/1038881595.html

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2022

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новости, херсонская область, референдум, кирилл стремоусов, украина, россия, спецоперация