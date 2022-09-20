В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму - 20.09.2022 Украина.ру
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В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму - 20.09.2022 Украина.ру
В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав Российской Федерации во вторник, 20 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов
2022-09-20T09:54
2022-09-20T10:00
новости
херсонская область
референдум
кирилл стремоусов
украина
россия
спецоперация
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Он пояснил, что жители его региона часто спрашивают, поддерживает ли военно-гражданская администрация инициативу ДНР и ЛНР о «немедленном» проведении референдума о вхождении в состав России.В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.По словам Кирилла Стремоусова, после этого с аналогичным предложением на него вышли жители Херсонской области.
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новости, херсонская область, референдум, кирилл стремоусов, украина, россия, спецоперация
Новости, Херсонская область, референдум, Кирилл Стремоусов, Украина, Россия, Спецоперация

В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму

09:54 20.09.2022 (обновлено: 10:00 20.09.2022)
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© vk.com
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Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав Российской Федерации во вторник, 20 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов
Он пояснил, что жители его региона часто спрашивают, поддерживает ли военно-гражданская администрация инициативу ДНР и ЛНР о «немедленном» проведении референдума о вхождении в состав России.

«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности проведения референдума на территории Херсонской области. — Ред.), которое на самом деле ждут все», — написал Стремоусов.

В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.
По словам Кирилла Стремоусова, после этого с аналогичным предложением на него вышли жители Херсонской области.
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"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать ЗеленскогоНа сайте президента Украины появился указ о создании в Херсонской области 15-ти военных администраций. На что глава администрации региона Кирилл Стремоусов ответил, что решения Владимира Зеленского в его области не имеют юридической силы. Его слова приводят 20 сентября РИА Новости
 
НовостиХерсонская областьреферендумКирилл СтремоусовУкраинаРоссияСпецоперация
 
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