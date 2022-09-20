В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
09:54 20.09.2022 (обновлено: 10:00 20.09.2022)
© vk.comХерсон
© vk.com
Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав Российской Федерации во вторник, 20 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов
Он пояснил, что жители его региона часто спрашивают, поддерживает ли военно-гражданская администрация инициативу ДНР и ЛНР о «немедленном» проведении референдума о вхождении в состав России.
«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности проведения референдума на территории Херсонской области. — Ред.), которое на самом деле ждут все», — написал Стремоусов.
В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.
По словам Кирилла Стремоусова, после этого с аналогичным предложением на него вышли жители Херсонской области.
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