https://ukraina.ru/20220920/1038882206.html

Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине

Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине - 20.09.2022 Украина.ру

Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине

Евросоюз в октябре может принять решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

2022-09-20T08:58

2022-09-20T08:58

2022-09-20T08:58

новости

жозеп боррель

ес

украина

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По его словам, миссию, прежде всего, должны согласовать украинцы, потому что именно они могут рассказать о своих потребностях и предложить варианты военной помощи со стороны ЕС.

https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

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2022

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