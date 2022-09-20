https://ukraina.ru/20220920/1038882206.html
Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине
Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине
Евросоюз в октябре может принять решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
2022-09-20T08:58
2022-09-20T08:58
2022-09-20T08:58
новости
жозеп боррель
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украина
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По его словам, миссию, прежде всего, должны согласовать украинцы, потому что именно они могут рассказать о своих потребностях и предложить варианты военной помощи со стороны ЕС.
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Новости, Жозеп Боррель, ЕС, Украина
Боррель: ЕС в октябре может принять решение о миссии по военной помощи Украине
Евросоюз в октябре может принять решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел (ЕС - ред.) в октябре сможет принять решение". - сказал Боррель, назвав такие сроки весьма быстрыми по европейским стандартам.
По его словам, миссию, прежде всего, должны согласовать украинцы, потому что именно они могут рассказать о своих потребностях и предложить варианты военной помощи со стороны ЕС.