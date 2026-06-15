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Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо

Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо - 15.06.2026 Украина.ру

Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо

Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс"

2026-06-15T07:25

2026-06-15T07:25

2026-06-15T07:25

новости

херсонская область

россия

геническ

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

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"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал Сальдо.Губернатор уточнил, что дроновая опасность сохраняется. Он отметил, что противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.За неделю система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.

херсонская область

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новости, херсонская область, россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру