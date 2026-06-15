Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо - 15.06.2026 Украина.ру
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Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо - 15.06.2026 Украина.ру
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс"
2026-06-15T07:25
2026-06-15T07:25
новости
херсонская область
россия
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал Сальдо.Губернатор уточнил, что дроновая опасность сохраняется. Он отметил, что противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.За неделю система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Херсонская область, Россия, Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо

07:25 15.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс"
"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал Сальдо.
Губернатор уточнил, что дроновая опасность сохраняется.
Он отметил, что противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.
"Информация по движению будет доводиться дополнительно", - заключил Сальдо.
За неделю система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
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