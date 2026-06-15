https://ukraina.ru/20260615/mosty-povrezhdeny-v-khersonskoy-oblasti-posle-naleta-bpla---saldo-1080202318.html
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо - 15.06.2026 Украина.ру
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс"
2026-06-15T07:25
2026-06-15T07:25
2026-06-15T07:25
новости
херсонская область
россия
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074374724_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_965c3c5a4a790dc34308977c0d12b3c6.jpg
"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал Сальдо.Губернатор уточнил, что дроновая опасность сохраняется. Он отметил, что противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.За неделю система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
херсонская область
россия
геническ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074374724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88fd03292920f53a177160005fd0da31.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Херсонская область, Россия, Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс"
"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал Сальдо.
Губернатор уточнил, что дроновая опасность сохраняется.
Он отметил, что противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.
"Информация по движению будет доводиться дополнительно", - заключил Сальдо.
За неделю система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.