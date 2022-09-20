Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи" - 20.09.2022 Украина.ру
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Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи" - 20.09.2022 Украина.ру
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
Коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
2022-09-20T06:30
2022-09-20T06:30
новости
сергей марков
запад
россия
буча
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В этом сценарии, заметил эксперт, есть важная несостыковка: российское руководство не проводит политику геноцида и не совершает военных преступлений, поэтому все это приходится фальсифицировать.Все это – работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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новости, сергей марков, запад, россия, буча
Новости, Сергей Марков, Запад, Россия, Буча

Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"

06:30 20.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
В этом сценарии, заметил эксперт, есть важная несостыковка: российское руководство не проводит политику геноцида и не совершает военных преступлений, поэтому все это приходится фальсифицировать.

"В рамках даже не только военных действий на Украине, а в целом. Это даже не Зеленский делает, это западники все делают. В чем смысл [фальсификации] "Бучи"? Они зашли в город, оставленный российскими войсками, расстреляли мирных жителей. Сделали это "зондеркоманды" украинской нацгвардии. Стреляли тех, кто был замечен в позитивных отношениях с россиянами. Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию", - сказал Марков.

Все это – работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
НовостиСергей МарковЗападРоссияБуча
 
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