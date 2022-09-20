https://ukraina.ru/20220920/1038851963.html
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи" - 20.09.2022 Украина.ру
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
Коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
2022-09-20T06:30
2022-09-20T06:30
2022-09-20T06:30
новости
сергей марков
запад
россия
буча
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В этом сценарии, заметил эксперт, есть важная несостыковка: российское руководство не проводит политику геноцида и не совершает военных преступлений, поэтому все это приходится фальсифицировать.Все это – работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, запад, россия, буча
Новости, Сергей Марков, Запад, Россия, Буча
Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
Коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
В этом сценарии, заметил эксперт, есть важная несостыковка: российское руководство не проводит политику геноцида и не совершает военных преступлений, поэтому все это приходится фальсифицировать.
"В рамках даже не только военных действий на Украине, а в целом. Это даже не Зеленский делает, это западники все делают. В чем смысл [фальсификации] "Бучи"? Они зашли в город, оставленный российскими войсками, расстреляли мирных жителей. Сделали это "зондеркоманды" украинской нацгвардии. Стреляли тех, кто был замечен в позитивных отношениях с россиянами. Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию", - сказал Марков.
Все это – работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках.
Полностью интервью можно прочитать здесь: