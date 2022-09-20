https://ukraina.ru/20220920/1038851963.html

Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"

Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи" - 20.09.2022 Украина.ру

Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"

Коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков

2022-09-20T06:30

2022-09-20T06:30

2022-09-20T06:30

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В этом сценарии, заметил эксперт, есть важная несостыковка: российское руководство не проводит политику геноцида и не совершает военных преступлений, поэтому все это приходится фальсифицировать.Все это – работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей марков, запад, россия, буча