Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью - 19.09.2022 Украина.ру
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Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью
Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью - 19.09.2022 Украина.ру
Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью
Владимир Сальдо вернулся к исполнению своих обязанностей в качестве главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Об этом он сообщил 19 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-19T16:01
2022-09-19T16:01
новости
херсон
сальдо
покушение
спецоперация
херсонская область
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Сейчас он находится в Херсоне, а Сергей Елисеев, который заменял его в ранге врио, вернулся к должности председателя правительства региона.Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона. При этом Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав России остаётся неизменным.Работа центральных и местных органов власти, по его словам, будет активизирована по всем направлениям: планируется усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, борьбе с терроризмом, защите представителей госорганов и предприятий.11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористы совершили еще одну попытку.Министерством обороны России был установлен факт отправления Сальдо боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме и проходил лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
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новости, херсон, сальдо, покушение, спецоперация, херсонская область
Новости, Херсон, Сальдо, покушение, Спецоперация, Херсонская область

Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью

16:01 19.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир СальдоВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Сальдо
Читать в
Владимир Сальдо вернулся к исполнению своих обязанностей в качестве главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Об этом он сообщил 19 сентября в своем Telegram-канале
Сейчас он находится в Херсоне, а Сергей Елисеев, который заменял его в ранге врио, вернулся к должности председателя правительства региона.
Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона.
При этом Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав России остаётся неизменным.

Работа центральных и местных органов власти, по его словам, будет активизирована по всем направлениям: планируется усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, борьбе с терроризмом, защите представителей госорганов и предприятий.
11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористы совершили еще одну попытку.
Министерством обороны России был установлен факт отправления Сальдо боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме и проходил лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 16:30
Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - РоговБезопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
 
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