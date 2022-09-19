Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью
Владимир Сальдо вернулся к исполнению своих обязанностей в качестве главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Об этом он сообщил 19 сентября в своем Telegram-канале
Сейчас он находится в Херсоне, а Сергей Елисеев, который заменял его в ранге врио, вернулся к должности председателя правительства региона.
Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона.
При этом Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав России остаётся неизменным.
Работа центральных и местных органов власти, по его словам, будет активизирована по всем направлениям: планируется усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, борьбе с терроризмом, защите представителей госорганов и предприятий.
Работа центральных и местных органов власти, по его словам, будет активизирована по всем направлениям: планируется усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, борьбе с терроризмом, защите представителей госорганов и предприятий.
11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористы совершили еще одну попытку.
Министерством обороны России был установлен факт отправления Сальдо боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме и проходил лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
14 августа, 16:30Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - РоговБезопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.