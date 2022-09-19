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Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью

Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью - 19.09.2022 Украина.ру

Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью

Владимир Сальдо вернулся к исполнению своих обязанностей в качестве главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Об этом он сообщил 19 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-19T16:01

2022-09-19T16:01

2022-09-19T16:01

новости

херсон

сальдо

покушение

спецоперация

херсонская область

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Сейчас он находится в Херсоне, а Сергей Елисеев, который заменял его в ранге врио, вернулся к должности председателя правительства региона.Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона. При этом Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав России остаётся неизменным.Работа центральных и местных органов власти, по его словам, будет активизирована по всем направлениям: планируется усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, борьбе с терроризмом, защите представителей госорганов и предприятий.11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористы совершили еще одну попытку.Министерством обороны России был установлен факт отправления Сальдо боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме и проходил лечение в НИИ Склифосовского в Москве.

https://ukraina.ru/20220814/1037649427.html

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новости, херсон, сальдо, покушение, спецоперация, херсонская область