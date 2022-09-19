https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

Где Зеленский — там скандал. Украина и Запад вероломно нарушили правила ООН

Где Зеленский — там скандал. Украина и Запад вероломно нарушили правила ООН - 19.09.2022 Украина.ру

Где Зеленский — там скандал. Украина и Запад вероломно нарушили правила ООН

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдёт 20—26 сентября. Пандемия COVID-19 ещё окончательно не отступила, но эпидемиологическая обстановка в... Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T16:07

2022-09-19T16:07

2022-09-19T17:03

эксклюзив

украина

генассамблея оон

россия

небензя

владимир зеленский

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Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдёт 20—26 сентября. Пандемия COVID-19 ещё окончательно не отступила, но эпидемиологическая обстановка в мире позволяет президентам, премьер-министрам, королям и главам МИД впервые за два года выступить в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке лично, а не в виртуальном режиме. Однако Украина не могла не отличиться.Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по процедурным вопросам 16 сентября заявил: «Мы сожалеем, что президент Зеленский не сможет присутствовать лично».Отсутствие Владимир Зеленского, по словам дипломата, обусловлено продолжающимся вооружённым конфликтом на территории страны, в связи с чем предложил разрешить украинскому президенту предоставить видеозапись речи вместо выступления в Нью-Йорке.В проекте решения, представленном Киевом, говорится, что Генассамблея ООН отмечает с обеспокоенностью ситуации, когда лидеры стран не могут лично участвовать в её заседаниях «по не зависящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну». Документ содержит важное уточнение: речь идёт исключительно о 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и не должно быть прецедентом на последующие.Причём, как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, предложение Украины прозвучало буквально через пять минут после того, как участники заседания утвердили правила, предусматривающие исключительно очное присутствие лидеров государств на неделе высокого уровня. Ситуация с решением о формате участия Зеленского, содержавшим антироссийские политические оценки, носила скандальный характер, отметил Полянский.«Понимая слабость своей аргументации, западники действовали коварно и быстро. Украинцы внесли текст в общую систему, где его могут увидеть остальные делегаты, лишь за час до конца рабочего дня 15 сентября. Расчёт был на то, что мы и наши союзники не успеем ничего сделать, а своих голосов западному лагерю как обычно хватит для получения простого большинства на фоне пассивности большинства развивающихся стран, у которых толком и времени не было вчитаться в предлагаемый документ», — пояснил дипломат в Telegram-канале.А раз так, делегация Белоруссии выступила с инициативой предоставить право дистанционного участия в исключительном порядке всем государствам-членам, которые пожелают этим воспользоваться. Позже в комментарии РИА «Новости» постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что Минск не против видеообращения Зеленского, но если принимать решения, которые идут против правил процедуры, то они должны быть универсальными и не для одной делегации, а для всех.«Принципиально важно, что западникам в ходе агитации против белорусской поправки пришлось изрядно самоизобличиться — они признали, что главной задачей для них является сохранить в украинском тексте процедурного решения антироссийские пассажи», — отметил Полянский.Россия поддержала внесённое предложение, хотя, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, принципиально выступает против виртуальных форматов. Но в той ситуации гораздо важнее было защитить принцип суверенного равенства всех членов ООН и дать бой западному лагерю, несмотря на изначально слабые шансы на успех.«В итоге вместо комфортной ситуации со "звенящей" изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьёзной поддержкой нашей логики. Нам удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС. Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счёт мог бы быть совсем иным», — уверен дипломат.Решение принималось простым большинством, то есть не голосовавшие и воздержавшиеся не учитывались при подсчёте голосов. Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу «разрешить ли Зеленскому в порядке исключения выступить по видеосвязи» выглядят так:За — 101 государство (среди них Индия, Индонезия, Турция, ОАЭ, Египет, Сербия, Венгрия, Казахстан, Аргентина);Против — 7 (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Куба, Никарагуа, Эритрея);Воздержались — 19 (Китай, Бразилия, ЮАР, Иран, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, Таиланд, Малайзия, Монголия, Узбекистан, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Алжир, Ангола, Намибия);Не голосовали — 65 (в том числе Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Венесуэла, Ливия, Марокко, Тунис, Вьетнам).Поправку о праве выступать дистанционно не только Зеленскому, но и всем желающим главам делегаций, предложенную Белоруссией и поддержанную Россией, не приняли: за проголосовали 23 страны, против — 67, воздержались — 27.«Сейчас главная проблема даже не в том, что кто-то пытается реанимировать виртуальный характер предстоящей министерской недели, а в том, что это пытаются сделать только для одной страны, ещё и добавив при этом очевидные политические моменты в проект процедурного решения. Это очень плохой для всех нас прецедент. Раз уж сейчас Генассамблея рассматривает возможность демонстрации на общих прениях заранее записанных выступлений, то она должна быть у всех, кто в этом нуждается, а не только у Украины», — заявил на заседании Полянский.Логика в решении позволить выступить в удалённом режиме лишь лидеру одной из 193 государств — членов ООН, по его словам, заключается в очередной попытке добиться особого отношения именно для Киева. За примерами далеко ходить не надо: западные государства в Совете Безопасности ООН трижды продавливали для Зеленского возможность выступить по видеосвязи на заседаниях, посвящённых ситуации на Украине. В то же время представителям африканских стран, зачастую сталкивающимся с не меньшими сложностями в плане прибытия в Нью-Йорк, в подобном праве неоднократно отказывали.Причём западные члены Совета Безопасности все три раза письменно заверяли, что это исключение, которое не создаст прецедента, однако картина повторялась снова, отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 24 августа после того, как украинская делегация снова предложила заслушать президента по видеосвязи. Дипломат также обратил внимание на тот факт, что заседание было анонсировано за неделю, и у Зеленского были все возможности прилететь в Нью-Йорк — он же регулярно встречается с иностранными делегациями, перемещается по стране, даже позирует для съёмок модных журналов.«Не удивлюсь, если мы увидим в зале в этот момент и госпожу Зеленскую, которая вовсю разъезжает по миру. И это тоже будет своего рода антирекламой для усилий западников, утверждающих, что выезд с Украины местного руководства сопряжён с небывалой опасностью», — высказался о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Полянский.Например, первая леди Украины Елена Зеленская присутствовала по приглашению на выступлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента в Брюсселе 14 сентября с ежегодной речью «Состояние ЕС», во многом связанной с Украиной, а затем женщины вместе направились в Киев.Тогда Россия на заседании 24 августа вынесла вопрос об участии президента Украины на процедурное голосование, заведомо зная, что проиграет, поскольку право вето в таких случаях не действует, но важно было показать недопустимость двойных стандартов применительно к различным странам — членам ООН. И хотя Зеленский в своём выступлении не был оригинален — обвинил Россию в «агрессии» и потребовал привлечь её к ответственности, — часть тезисов собравшиеся не услышали из-за помех со связью.Речь украинского лидера, которую покажут на Генеральной Ассамблее ООН во второй половине дня 21 сентября в записи, будет в том же русле. Но сосредоточится он на двух пунктах. На каких, Зеленский накануне рассказал в интервью агентству Reuters: во-первых, восстановление Украины, для чего нужно создать механизм возвращения денег, во-вторых, трибунал «по военным преступлениям России». Что касается украинской делегации, президент определил три основных приоритета её работы на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи; привлечение России к международной ответственности «за её преступления»; активизация отношений со странами Глобального Юга.Очень важным шагом Зеленский в интервью также назвал проведение голосования в США, где проходят заседания Генассамблеи ООН, относительно признания России государством — спонсором терроризма. А в курсе ли президент Украины, что Вашингтон ответил отказом на призыв Киева внести Россию в этот список, и своё решение Белый дом назвал окончательным?Любопытно, как будут реагировать западные партнёры Украины на такие, мягко говоря, не вписывающиеся в планы призывы? Действия Киева, как выясняется, уже создают им немало неприятностей.«Поведение украинской делегации в Совете Безопасности уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение, но критиковать режим и его представителя в ООН они себе позволить не могут. Вот делегация Украины и превращает свои выступления в Совете Безопасности в фрагмент дешёвых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает медвежью услугу и своей стране, и её спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет. В кулуарах ООН всё больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», — заявил Полянский уже в интервью РИА «Новости».

https://ukraina.ru/20220630/1034264131.html

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https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, генассамблея оон, россия, небензя, владимир зеленский