https://ukraina.ru/20220914/1038736041.html
Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру
Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T17:09
2022-09-14T17:09
2022-09-14T17:09
эксклюзив
украина
ес
урсула фон дер ляйен
электроэнергия
санкции
россия
индия
ирландия
одесса
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Европейский рынок открывается перед Украиной, но не просто такНемалая часть ежегодной речи "Состояние ЕС" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента была связана с Украиной.Она назвала действия России – войной против Украины, экономики, ценностей и будущего Европы, а происходящее сейчас - борьбой автократии с демократией.Как утверждает фон дер Ляйен, в результате "мощнейших санкций из тех, что знал мир", введённых Евросоюзом, финансовый сектор РФ "находится на аппаратах жизнеобеспечения" из-за блокировки доступа российским банкам к международным рынкам, а российская промышленность "лежит в руинах", приведя в качестве примера якобы использование чипов от бытовых приборов в военной технике РФ."Я хочу сказать очень чётко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины", - заявила она.Если верить западным политикам, то экономика России "разорвана в клочья" ещё с 2014 года, так говорил 44-й президент США Барак Обама, однако даже в условиях беспрецедентного санкционного режима РФ по итогам первых 8 месяцев 2022 года имеет профицитный бюджет, а доходы от экспорта энергоресурсов с февраля, согласно отчёту финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), значительно превысили затраты на проведение военной спецоперации на Украине."В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за 2 недели. И сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен, - заявила фон дер Ляйен, напомнив об уже отменённых таможенных пошлинах на украинские товары. - Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону".Следующим шагом Еврокомиссия, по её словам, будет обеспечение Украине беспрепятственного доступа на единый рынок ЕС."Наш единый рынок - это один из самых больших успехов в истории Европейского союза. Мы знаем его силу. Теперь нужно, чтобы он стал также успехом для наших украинских друзей. Поэтому сегодня я направлюсь в Киев, чтобы обсудить это с президентом Зеленским и показать, каков потенциал внутреннего рынка, и какие возможности он может предоставить для Украины", - объявила фон дер Ляйен.И поедет она не одна – с супругой украинского лидера Еленой Зеленской, приглашённой на выступление председателя Еврокомиссии в Брюссель.Женщины вместе собираются работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины, на эти нужды ЕС выделит €100 млн.Кроме того, председатель сообщила, что Еврокомиссия поддержала идею формирования европейского политического сообщества для ускоренного сближения ЕС с Украиной, Грузией, Молдавией и странами Западных Балкан.С этой инициативой в мае выступил президент Франции Эммануэль Макрон: по его задумке новое сообщество может принять Украину, которой ждать вступления в ЕС придётся несколько лет или даже десятилетий."Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира", - предупредила фон дер Ляйен.Европейские гости потянулись на УкраинуПредседатель Еврокомисси не единственный европе йский высокопоставленный гость, отправившийся на Украину 14 сентября.Ирландское издание Independent сообщило о рабочем визите в Одессу главы МИД Ирландии Саймона Ковени. По имеющейся информации, дипломат пересёк границу Молдавии с Украиной в пункте Паланка.Министр планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ход боевых действий и реализацию зерновой сделки, а также выразить свою поддержку Украине.Посольство Ирландии, переведённое на дистанционную работу после начала военной спецоперации РФ, 22 августа вновь открылось в Киеве. Дублин осуждает действия Москвы и в рамках санкций заморозила российские активы, по состоянию на июнь, на сумму €1,72 млрд, и отменил визовые ограничения для граждан Украины, за счёт чего в республику уже к середине апреля прибыло порядка 23 000 беженцев.Запад шантажирует Индию из-за УкраиныИндия хорошо знакома с генезисом украинского кризиса, поэтому начиная с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией придерживается сбалансированных позиций, подчеркнул посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Индийцы выступают за урегулирование на основе диалога, дипломатии, международного права и, что особенно важно, учёта интересов всех сторон, в том числе в сфере безопасности. Это достойно уважения, особенно с учётом оказываемого на страну мощного западного давления на грани шантаж", - сказал дипломат.В августе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс признал, что США не смогли изменить отношение Нью-Дели к Москве – за последние месяцы Индия в разы увеличила импорт удобрений и энергоресурсов из РФ, а также остаётся одним из крупнейших покупателей российского оружия, товарооборот между странами демонстрирует беспрецедентный рост (за 1-е полугодие 2022 года более $11 млрд, для сравнения, за весь 2021-й - $13,6 млрд) – но будет добиваться этой цели в долгосрочной перспективе.Алипов напомнил, что на этом фоне Индия, имеющая в 2021-2022 годах статус непостоянного члена, в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН старается воздерживаться при голосовании по антироссийским резолюциям, не присоединяется к призывам Запада осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине."Однако позицию Индии нельзя назвать пророссийской. Она во многом учитывает различные нюансы, в том числе собственную шкалу вызовов безопасности и связи с широким кругом государств, в том числе западных. Иными словами, является проиндийской и отражает собственные интересы Индии", - отметил посол.Вместе с Россией Индия входит в БРИКС и ШОС, но в то же время состоит в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (QUAD) с США, Японией и Австралией."Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают", - добавил Алипов.
https://ukraina.ru/20220901/1038322475.html
https://ukraina.ru/20220801/1037060011.html
https://ukraina.ru/20220421/1033819160.html
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эксклюзив, украина, ес, урсула фон дер ляйен, электроэнергия, санкции, россия, индия, ирландия, одесса
Европейский рынок открывается перед Украиной, но не просто так
Немалая часть ежегодной речи "Состояние ЕС" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента была связана с Украиной.
Она назвала действия России – войной против Украины, экономики, ценностей и будущего Европы, а происходящее сейчас - борьбой автократии с демократией.
Как утверждает фон дер Ляйен, в результате "мощнейших санкций из тех, что знал мир", введённых Евросоюзом, финансовый сектор РФ "находится на аппаратах жизнеобеспечения" из-за блокировки доступа российским банкам к международным рынкам, а российская промышленность "лежит в руинах", приведя в качестве примера якобы использование чипов от бытовых приборов в военной технике РФ.
"Я хочу сказать очень чётко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины", - заявила она.
Если верить западным политикам, то экономика России "разорвана в клочья" ещё с 2014 года, так говорил 44-й президент США Барак Обама, однако даже в условиях беспрецедентного санкционного режима РФ по итогам первых 8 месяцев 2022 года имеет профицитный бюджет, а доходы от экспорта энергоресурсов с февраля, согласно отчёту финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), значительно превысили затраты на проведение военной спецоперации на Украине.
"В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за 2 недели. И сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен, - заявила фон дер Ляйен, напомнив об уже отменённых таможенных пошлинах на украинские товары. - Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону".
Следующим шагом Еврокомиссия, по её словам, будет обеспечение Украине беспрепятственного доступа на единый рынок ЕС.
"Наш единый рынок - это один из самых больших успехов в истории Европейского союза. Мы знаем его силу. Теперь нужно, чтобы он стал также успехом для наших украинских друзей. Поэтому сегодня я направлюсь в Киев, чтобы обсудить это с президентом Зеленским и показать, каков потенциал внутреннего рынка, и какие возможности он может предоставить для Украины", - объявила фон дер Ляйен.
И поедет она не одна – с супругой украинского лидера Еленой Зеленской, приглашённой на выступление председателя Еврокомиссии в Брюссель.
Женщины вместе собираются работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины, на эти нужды ЕС выделит €100 млн.
Кроме того, председатель сообщила, что Еврокомиссия поддержала идею формирования европейского политического сообщества для ускоренного сближения ЕС с Украиной, Грузией, Молдавией и странами Западных Балкан.
С этой инициативой в мае выступил президент Франции Эммануэль Макрон: по его задумке новое сообщество может принять Украину, которой ждать вступления в ЕС придётся несколько лет или даже десятилетий.
"Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира", - предупредила фон дер Ляйен.
Европейские гости потянулись на Украину
Председатель Еврокомисси не единственный европе йский высокопоставленный гость, отправившийся на Украину 14 сентября.
Ирландское издание Independent сообщило о рабочем визите в Одессу главы МИД Ирландии Саймона Ковени. По имеющейся информации, дипломат пересёк границу Молдавии с Украиной в пункте Паланка.
Министр планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ход боевых действий и реализацию зерновой сделки, а также выразить свою поддержку Украине.
Посольство Ирландии, переведённое на дистанционную работу после начала военной спецоперации РФ, 22 августа вновь открылось в Киеве. Дублин осуждает действия Москвы и в рамках санкций заморозила российские активы, по состоянию на июнь, на сумму €1,72 млрд, и отменил визовые ограничения для граждан Украины, за счёт чего в республику уже к середине апреля прибыло порядка 23 000 беженцев.
Запад шантажирует Индию из-за Украины
Индия хорошо знакома с генезисом украинского кризиса, поэтому начиная с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией придерживается сбалансированных позиций, подчеркнул посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
"Индийцы выступают за урегулирование на основе диалога, дипломатии, международного права и, что особенно важно, учёта интересов всех сторон, в том числе в сфере безопасности. Это достойно уважения, особенно с учётом оказываемого на страну мощного западного давления на грани шантаж", - сказал дипломат.
В августе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс признал, что США не смогли изменить отношение Нью-Дели к Москве – за последние месяцы Индия в разы увеличила импорт удобрений и энергоресурсов из РФ, а также остаётся одним из крупнейших покупателей российского оружия, товарооборот между странами демонстрирует беспрецедентный рост (за 1-е полугодие 2022 года более $11 млрд, для сравнения, за весь 2021-й - $13,6 млрд) – но будет добиваться этой цели в долгосрочной перспективе.
Алипов напомнил, что на этом фоне Индия, имеющая в 2021-2022 годах статус непостоянного члена, в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН старается воздерживаться при голосовании по антироссийским резолюциям, не присоединяется к призывам Запада осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине.
"Однако позицию Индии нельзя назвать пророссийской. Она во многом учитывает различные нюансы, в том числе собственную шкалу вызовов безопасности и связи с широким кругом государств, в том числе западных. Иными словами, является проиндийской и отражает собственные интересы Индии", - отметил посол.
Вместе с Россией Индия входит в БРИКС и ШОС, но в то же время состоит в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (QUAD) с США, Японией и Австралией.
"Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают", - добавил Алипов.