https://ukraina.ru/20220914/1038736041.html

Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября

Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру

Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T17:09

2022-09-14T17:09

2022-09-14T17:09

эксклюзив

украина

ес

урсула фон дер ляйен

электроэнергия

санкции

россия

индия

ирландия

одесса

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Европейский рынок открывается перед Украиной, но не просто такНемалая часть ежегодной речи "Состояние ЕС" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента была связана с Украиной.Она назвала действия России – войной против Украины, экономики, ценностей и будущего Европы, а происходящее сейчас - борьбой автократии с демократией.Как утверждает фон дер Ляйен, в результате "мощнейших санкций из тех, что знал мир", введённых Евросоюзом, финансовый сектор РФ "находится на аппаратах жизнеобеспечения" из-за блокировки доступа российским банкам к международным рынкам, а российская промышленность "лежит в руинах", приведя в качестве примера якобы использование чипов от бытовых приборов в военной технике РФ."Я хочу сказать очень чётко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины", - заявила она.Если верить западным политикам, то экономика России "разорвана в клочья" ещё с 2014 года, так говорил 44-й президент США Барак Обама, однако даже в условиях беспрецедентного санкционного режима РФ по итогам первых 8 месяцев 2022 года имеет профицитный бюджет, а доходы от экспорта энергоресурсов с февраля, согласно отчёту финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), значительно превысили затраты на проведение военной спецоперации на Украине."В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за 2 недели. И сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен, - заявила фон дер Ляйен, напомнив об уже отменённых таможенных пошлинах на украинские товары. - Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону".Следующим шагом Еврокомиссия, по её словам, будет обеспечение Украине беспрепятственного доступа на единый рынок ЕС."Наш единый рынок - это один из самых больших успехов в истории Европейского союза. Мы знаем его силу. Теперь нужно, чтобы он стал также успехом для наших украинских друзей. Поэтому сегодня я направлюсь в Киев, чтобы обсудить это с президентом Зеленским и показать, каков потенциал внутреннего рынка, и какие возможности он может предоставить для Украины", - объявила фон дер Ляйен.И поедет она не одна – с супругой украинского лидера Еленой Зеленской, приглашённой на выступление председателя Еврокомиссии в Брюссель.Женщины вместе собираются работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины, на эти нужды ЕС выделит €100 млн.Кроме того, председатель сообщила, что Еврокомиссия поддержала идею формирования европейского политического сообщества для ускоренного сближения ЕС с Украиной, Грузией, Молдавией и странами Западных Балкан.С этой инициативой в мае выступил президент Франции Эммануэль Макрон: по его задумке новое сообщество может принять Украину, которой ждать вступления в ЕС придётся несколько лет или даже десятилетий."Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира", - предупредила фон дер Ляйен.Европейские гости потянулись на УкраинуПредседатель Еврокомисси не единственный европе йский высокопоставленный гость, отправившийся на Украину 14 сентября.Ирландское издание Independent сообщило о рабочем визите в Одессу главы МИД Ирландии Саймона Ковени. По имеющейся информации, дипломат пересёк границу Молдавии с Украиной в пункте Паланка.Министр планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ход боевых действий и реализацию зерновой сделки, а также выразить свою поддержку Украине.Посольство Ирландии, переведённое на дистанционную работу после начала военной спецоперации РФ, 22 августа вновь открылось в Киеве. Дублин осуждает действия Москвы и в рамках санкций заморозила российские активы, по состоянию на июнь, на сумму €1,72 млрд, и отменил визовые ограничения для граждан Украины, за счёт чего в республику уже к середине апреля прибыло порядка 23 000 беженцев.Запад шантажирует Индию из-за УкраиныИндия хорошо знакома с генезисом украинского кризиса, поэтому начиная с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией придерживается сбалансированных позиций, подчеркнул посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Индийцы выступают за урегулирование на основе диалога, дипломатии, международного права и, что особенно важно, учёта интересов всех сторон, в том числе в сфере безопасности. Это достойно уважения, особенно с учётом оказываемого на страну мощного западного давления на грани шантаж", - сказал дипломат.В августе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс признал, что США не смогли изменить отношение Нью-Дели к Москве – за последние месяцы Индия в разы увеличила импорт удобрений и энергоресурсов из РФ, а также остаётся одним из крупнейших покупателей российского оружия, товарооборот между странами демонстрирует беспрецедентный рост (за 1-е полугодие 2022 года более $11 млрд, для сравнения, за весь 2021-й - $13,6 млрд) – но будет добиваться этой цели в долгосрочной перспективе.Алипов напомнил, что на этом фоне Индия, имеющая в 2021-2022 годах статус непостоянного члена, в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН старается воздерживаться при голосовании по антироссийским резолюциям, не присоединяется к призывам Запада осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине."Однако позицию Индии нельзя назвать пророссийской. Она во многом учитывает различные нюансы, в том числе собственную шкалу вызовов безопасности и связи с широким кругом государств, в том числе западных. Иными словами, является проиндийской и отражает собственные интересы Индии", - отметил посол.Вместе с Россией Индия входит в БРИКС и ШОС, но в то же время состоит в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (QUAD) с США, Японией и Австралией."Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают", - добавил Алипов.

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https://ukraina.ru/20220421/1033819160.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, ес, урсула фон дер ляйен, электроэнергия, санкции, россия, индия, ирландия, одесса