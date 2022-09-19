Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038856217.html
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города - 19.09.2022 Украина.ру
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, говорится в Telegram-канале администрации
2022-09-19T13:42
2022-09-19T13:42
бердянск
россия
эвакуация
новости
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/14/1033581456_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c680a817aee4b1427f074c972ecf9e28.jpg
"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - сказал Сауленко.Он еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают.Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/14/1033581456_61:0:1200:854_1920x0_80_0_0_e4809175b0473f215a607bfee825cb8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бердянск, россия, эвакуация, новости, запорожская область
Бердянск, Россия, эвакуация, Новости, Запорожская область

Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города

13:42 19.09.2022
 
© ОК/Александр Сауленко Александр Сауленко
 Александр Сауленко
© ОК/Александр Сауленко
Читать в
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, говорится в Telegram-канале администрации
"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - сказал Сауленко.
Он еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают.
Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.

"Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации Бердянска.

 
БердянскРоссияэвакуацияНовостиЗапорожская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
14:22"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению
13:46Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке
13:42"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой
13:42Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
13:35"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
13:30Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить
13:15Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
13:05"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"
13:01"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео
12:54Глеб Бобров: Россия уже устроила ВСУ и НАТО свой Афганистан, когда-нибудь люди у них закончатся
12:49Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
12:46Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
12:45Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
12:25В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
12:23Россия — Китай: США строят "ось зла"
12:12Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
12:11Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
12:00Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
Лента новостейМолния