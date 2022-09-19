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Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города

Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города - 19.09.2022 Украина.ру

Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города

Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, говорится в Telegram-канале администрации

2022-09-19T13:42

2022-09-19T13:42

2022-09-19T13:42

бердянск

россия

эвакуация

новости

запорожская область

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"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - сказал Сауленко.Он еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают.Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бердянск, россия, эвакуация, новости, запорожская область