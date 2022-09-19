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Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города - 19.09.2022 Украина.ру
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, говорится в Telegram-канале администрации
2022-09-19T13:42
2022-09-19T13:42
2022-09-19T13:42
бердянск
россия
эвакуация
новости
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - сказал Сауленко.Он еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают.Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бердянск, россия, эвакуация, новости, запорожская область
Бердянск, Россия, эвакуация, Новости, Запорожская область
Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, говорится в Telegram-канале администрации
"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - сказал Сауленко.
Он еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают.
Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.
"Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации Бердянска.