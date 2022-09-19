“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды - 19.09.2022 Украина.ру
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“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды
“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды - 19.09.2022 Украина.ру
“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды
После запрета на произведения русских композиторов украинские филармонии и оперные театры обратились к произведениям украинских советских композиторов, что приводит к нелепым искажениям их биографий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал пианист, старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
2022-09-19T15:25
2022-09-19T15:25
новости
музыка
композиторы
киевский режим
пропаганда
диссиденты
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Он рассказал, что, в условиях навязываемого киевским режимом негативного отношения ко всему советскому, украинским деятелям культуры приходится приписывать украинским советским композиторам “диссидентские взгляды”.В частности, в ходе интервью был упомянут композитор Борис Лятошинский, который, по утверждениям пропаганды киевского режима, был диссидентом и страдал от советской власти.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036680318.html
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новости, музыка, композиторы, киевский режим, пропаганда, диссиденты
Новости, музыка, композиторы, киевский режим, пропаганда, диссиденты

“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды

15:25 19.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСитуация на Майдане
Ситуация на Майдане - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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После запрета на произведения русских композиторов украинские филармонии и оперные театры обратились к произведениям украинских советских композиторов, что приводит к нелепым искажениям их биографий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал пианист, старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
Он рассказал, что, в условиях навязываемого киевским режимом негативного отношения ко всему советскому, украинским деятелям культуры приходится приписывать украинским советским композиторам “диссидентские взгляды”.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 06:30
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националистаУкраинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.
В частности, в ходе интервью был упомянут композитор Борис Лятошинский, который, по утверждениям пропаганды киевского режима, был диссидентом и страдал от советской власти.

Его, по сути, считают одним из символов украинской музыки ХХ века. И я действительно с уважением отношусь к его музыке – это интересно, ярко и харизматично. Но, один маленький нюанс… Он же был ... лауреатом двух Сталинских премий (и ещё многих советских государственных наград – ред.). И как это интерпретируют антисоветчики?

Дмитрий Беляк интервью
Дмитрий Беляк
Старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
Новостимузыкакомпозиторыкиевский режимпропагандадиссиденты
 
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