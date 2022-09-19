“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды
После запрета на произведения русских композиторов украинские филармонии и оперные театры обратились к произведениям украинских советских композиторов, что приводит к нелепым искажениям их биографий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал пианист, старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
Он рассказал, что, в условиях навязываемого киевским режимом негативного отношения ко всему советскому, украинским деятелям культуры приходится приписывать украинским советским композиторам “диссидентские взгляды”.
21 июля, 06:30Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националистаУкраинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.
В частности, в ходе интервью был упомянут композитор Борис Лятошинский, который, по утверждениям пропаганды киевского режима, был диссидентом и страдал от советской власти.
Его, по сути, считают одним из символов украинской музыки ХХ века. И я действительно с уважением отношусь к его музыке – это интересно, ярко и харизматично. Но, один маленький нюанс… Он же был ... лауреатом двух Сталинских премий (и ещё многих советских государственных наград – ред.). И как это интерпретируют антисоветчики?
Полный текст интервью можно прочитать здесь.