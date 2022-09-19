https://ukraina.ru/20220919/1038855022.html

“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды

“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды - 19.09.2022 Украина.ру

“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды

После запрета на произведения русских композиторов украинские филармонии и оперные театры обратились к произведениям украинских советских композиторов, что приводит к нелепым искажениям их биографий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал пианист, старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк

2022-09-19T15:25

2022-09-19T15:25

2022-09-19T15:25

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музыка

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киевский режим

пропаганда

диссиденты

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Он рассказал, что, в условиях навязываемого киевским режимом негативного отношения ко всему советскому, украинским деятелям культуры приходится приписывать украинским советским композиторам “диссидентские взгляды”.В частности, в ходе интервью был упомянут композитор Борис Лятошинский, который, по утверждениям пропаганды киевского режима, был диссидентом и страдал от советской власти.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036680318.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, музыка, композиторы, киевский режим, пропаганда, диссиденты