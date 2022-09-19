https://ukraina.ru/20220919/1038853543.html

"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой

"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой - 19.09.2022 Украина.ру

"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой

В воскресенье, 18 сентября, певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T13:42

2022-09-19T13:42

2022-09-19T14:43

эксклюзив

алла пугачева

максим галкин

соцсети

захар прилепин

сво

олег ясинский

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В воскресенье, 18 сентября, певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала она в соцсетях. В минувшую пятницу Минюст внес Галкина* в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указывается «осуществление политической деятельности», а источником иностранного финансирования называется Украина.Обращение Примадонны российской эстрады к министерству юстиции РФ уже прозвали «пугачевским бунтом». В то же время мнения среди экспертов и коллег по сцене разошлись.Писатель Захар Прилепин считает, что дело не в позиции отдельных деятелей культуры, а в системе: «Случай Пугачёвой — это в сущности не о Пугачёвой. Это системный сбой, показывающий, что система выстраивала антисистему. Ещё раз. Это не кривая система, не с ошибками сделанная. Это просто антисистема. Вот мы строим свою массовую культуру, где в центре реально по весу и влиянию стоят Пугачева, Леонтьев, братья Меладзе, Галкин и прочий там Игорь Крутой, и Ротару с Вайкуле на подхвате. Они все в медалях и орденах. Каждый День милиции и каждый прочий ведомственный военно-патриотический праздник именно эти люди, и люди этих людей 30 лет пели и поздравляли людей в погонах.И как только люди в погонах занялись своим делом — антисистема подняла бунт. Или прямой, или саботирующий. Но самый натуральный бунт. И вокруг проблемы ходят чиновники с веником, и то одно заметут под ковёр, то другое: "У нас полный порядок! Всё под контролем!", — и левой задней ногой запихивают за шкаф очередного иноагента.Иноагент тем временем, гремя орденами за заслуги, отвагу, мужество, честь, достоинство, кричит: "Я вас всех ненавижу! Горите в аду вместе со своей армией! Со своими войнами!.. Где тут деньги сдают на батальон "Азов"**? Я сейчас сдам!…а нам такие сверху голоса: "Перестаньте, прекратите! Вот Лариса Долина у нас! А Киркоров! Киркоров какой молодец у нас!".Ну, наградите Киркорова. Он любит большие блестящие ордена. И порядок. И молодцы».Журналист и политтехнолог Алексей Чадаев написал о нравственном выборе:«Про Пугачёву. Подумал, что она выразила умонастроение очень многих из тех, кому в последние десятилетия на Руси было жить хорошо. Потому что наконец-то избавились от проклятого совка с его навязчивой цензурой, диктатом идеологии, стремлением регулировать всё и вся, наконец-то дали людям пожить для себя, своей частной жизнью. И могли бы жить так и дальше, но этим полоумным приспичило опять "возрождать великое государство" — и вот они попёрлись воевать в соседнюю страну, а у себя вновь принялись затыкать рот всем честным людям.Более жёстко, она явилась живым свидетельством того, почему для значительной части таких же, как она, "обретших свободу" в перестройку, единственным приемлемым вариантом окончания этой ситуации является полная и безоговорочная капитуляция "режима" — с уходом из Донбасса и Крыма, с ядерным разоружением, с введением внешнего управления и т. д. Они, в отличие от неё, не имеют смелости объявлять это прямо, ибо сидят на позициях и потоках внутри этого самого "режима", но думают, в общем, так же.Я вчера был у одного священника и монаха. Ему 88 лет, у него рак, но он до сих пор служит литургии, вот и вчера служил — в храме, где настоятельствует уже 38 лет. Он был духовником того учебного заведения, где я учился четверть века назад, и уже тогда был седовласым старцем. И вот он, глядя мне в глаза, просил: "Только, пожалуйста, не сдавайтесь, как бы ни было тяжело и сколько бы людей вокруг ни опустили руки. Потому что потерять себя — много страшнее, чем умереть". Говорил, что и с того света будет смотреть, не заныли ли мы и не впали ли в отчаяние. Говорил про "много званых, но мало избранных" — в том смысле, что в такие моменты истории как раз и проверяется, кто к чему готовился и во что, в духовном смысле, одет. "Надо побеждать", — сказал.И когда я кладу рядом выступление Аллы Борисовны с её "надо сдаваться" и проповедь отца Иеронима с его "надо побеждать", мой выбор ясен».Журналист Олег Ясинский написал об общественном переключении внимания на второстепенные вещи: «Конечно же, дело не в Алле Борисовне Пугачевой, с голосом которой связано сегодня разве что немного ностальгии по позднему СССР и безобидная попса нашей юности.Поразительно другое — вместо обсуждения острейших проблем сегодняшнего российского общества и действительно важных и трагических тем этих дней, многие как на праздник бросились топтать или защищать очень взрослую женщину, за всю свою долгую звездную жизнь ни разу не сказавшую ничего глубокого или интересного. Неужели кому-то действительно не безразлично её мнение? Общество должно само бороться со своей инфантильностью и не отвлекаться от собственных мыслей на мнения подсовываемых ему прессой авторитетов. Мы видим, к чему привели нас мудрость и благие намерения постсоветской интеллигенции, коллективно разлюбившей Ленина, чтобы подарить свое демократическое сердце групповому Ельцину.Момент нынешнего кризиса — не только риск, но и огромный шанс для роста; без рисков, разочарований и кризисов мы не растём, мы ржавеем, окаменеваем, жиреем, окисляемся. В такие моменты очень важно не отвлечься и не потратить наше ограниченное драгоценное время на обсуждение чужих глупостей.Пока дряхлеющие небесные тела, неспособные смириться с законами вселенной, пытаются будить впадающих в склероз вчерашних поклонников звуковыми и световыми эффектами, давайте поучимся искусству проходить мимо».Украинские политические эксперты также отреагировали на слова Пугачевой. И отметили, что это важный маркер для Украины. Журналист Василий Апасов прогнозирует, что Пугачева может возглавить еще «одно российское восстание»:«Знаете, в постсоветских странах точно, в других не знаю, есть всегда такой певец /певица, который символ. Мнение которого всегда решает будет ли перспективный молодой артист на телевидении, кто будет на новогодних огоньках, кто получит награды и путь вверх. Такой себе босс эстрады. В РФ это Пугачева. Ну как минимум до сих пор еще была. (Несмотря на всяких тик-ток артистов, все это сохраняется) Если вы думаете, что это давно уже не про Украину, вы ошибаетесь. Так вот. Пугачева — это такая себе икона для людей старшего поколения, именно для тех, кто и является главным потребителем всей ТВ-пропаганды. И тут вдруг, Примадонна, взяла и нафыркала против системы. Что делать с ней стоит вопрос серьезный. Сделать ИНАГЕНТОМ ее нельзя, ибо что тогда делать с ее наследием? С этими "миллионами алых роз", "айсбергами" и даже с новогодним фильмом "С легким паром", где Барбара Брыльска говорит голосом Пугачевой? Ответ прост - не надо лучше трогать. Но. Тогда другие, чуть менее идолы, тоже поднимут голову и перестанут бояться. А если начнётся массово? Ой что будет. Поэтому даю прогноз. Воевать с Примадонной открыто не будут. А вот атаковать все равно нужно. И атаковать будут как раз коллегами по цеху. В общем, Пугачева прошумела забавно. То ли еще будет".* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента** * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220919/1038852280.html

https://ukraina.ru/20220905/1038442035.html

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эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, соцсети, захар прилепин, сво, олег ясинский