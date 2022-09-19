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В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации

В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации - 19.09.2022 Украина.ру

В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации

Кремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-19T12:25

2022-09-19T12:25

2022-09-19T12:26

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галкин

песков

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После того, как Минюст признал иноагентом супруга певицы, российского юмориста Максима Галкина*, доказав, что тот получает финансирование с Украины, Пугачева написала в министерство, попросив признать иноагентом и ее, так как она всецело разделяет позицию своего мужа.Сам Галкин с начала спецоперации проживает за границей – в Израиле и Латвии – выступая перед русскоязычной публикой и делая русофобские заявления.На публикацию певицы отреагировали многие звезды российской эстрады, жестко раскритиковав ее.В частности, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о посте Пугачевой, обвинив ее в полном непонимании ситуации:"Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?"* Лицо выполняет функцию иноагента

https://ukraina.ru/20220824/1038052119.html

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новости, алла пугачева, галкин, песков, спецоперация, кремль, украина