https://ukraina.ru/20220919/1038852280.html
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации - 19.09.2022 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
Кремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:25
2022-09-19T12:25
2022-09-19T12:26
новости
алла пугачева
галкин
песков
спецоперация
кремль
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103193/86/1031938607_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_fa7d825478be3442228a03bb54a6c5b0.jpg
После того, как Минюст признал иноагентом супруга певицы, российского юмориста Максима Галкина*, доказав, что тот получает финансирование с Украины, Пугачева написала в министерство, попросив признать иноагентом и ее, так как она всецело разделяет позицию своего мужа.Сам Галкин с начала спецоперации проживает за границей – в Израиле и Латвии – выступая перед русскоязычной публикой и делая русофобские заявления.На публикацию певицы отреагировали многие звезды российской эстрады, жестко раскритиковав ее.В частности, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о посте Пугачевой, обвинив ее в полном непонимании ситуации:"Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?"* Лицо выполняет функцию иноагента
https://ukraina.ru/20220824/1038052119.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103193/86/1031938607_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_d05c463165bca48fd68c63b2c84eaf2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алла пугачева, галкин, песков, спецоперация, кремль, украина
Новости, Алла Пугачева, Галкин, Песков, Спецоперация, Кремль, Украина
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
12:25 19.09.2022 (обновлено: 12:26 19.09.2022)
Кремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не комментирует пост в соцсетях Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.
После того, как Минюст признал иноагентом супруга певицы, российского юмориста Максима Галкина*, доказав, что тот получает финансирование с Украины, Пугачева написала в министерство, попросив признать иноагентом и ее, так как она всецело разделяет позицию своего мужа.
Сам Галкин с начала спецоперации проживает за границей – в Израиле и Латвии – выступая перед русскоязычной публикой и делая русофобские заявления.
На публикацию певицы отреагировали многие звезды российской эстрады, жестко раскритиковав ее.
В частности, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о посте Пугачевой, обвинив ее в полном непонимании ситуации:
"Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?"
* Лицо выполняет функцию иноагента