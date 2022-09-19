В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации - 19.09.2022 Украина.ру
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В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации - 19.09.2022 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
Кремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:25
2022-09-19T12:26
новости
алла пугачева
галкин
песков
спецоперация
кремль
украина
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После того, как Минюст признал иноагентом супруга певицы, российского юмориста Максима Галкина*, доказав, что тот получает финансирование с Украины, Пугачева написала в министерство, попросив признать иноагентом и ее, так как она всецело разделяет позицию своего мужа.Сам Галкин с начала спецоперации проживает за границей – в Израиле и Латвии – выступая перед русскоязычной публикой и делая русофобские заявления.На публикацию певицы отреагировали многие звезды российской эстрады, жестко раскритиковав ее.В частности, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о посте Пугачевой, обвинив ее в полном непонимании ситуации:"Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?"* Лицо выполняет функцию иноагента
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новости, алла пугачева, галкин, песков, спецоперация, кремль, украина
Новости, Алла Пугачева, Галкин, Песков, Спецоперация, Кремль, Украина

В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации

12:25 19.09.2022 (обновлено: 12:26 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК" Дмитрий Песков
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Кремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не комментирует пост в соцсетях Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.
После того, как Минюст признал иноагентом супруга певицы, российского юмориста Максима Галкина*, доказав, что тот получает финансирование с Украины, Пугачева написала в министерство, попросив признать иноагентом и ее, так как она всецело разделяет позицию своего мужа.
Сам Галкин с начала спецоперации проживает за границей – в Израиле и Латвии – выступая перед русскоязычной публикой и делая русофобские заявления.
На публикацию певицы отреагировали многие звезды российской эстрады, жестко раскритиковав ее.
В частности, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о посте Пугачевой, обвинив ее в полном непонимании ситуации:
"Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?"
* Лицо выполняет функцию иноагента
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:01
СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВОПевица Алла Пугачева несколько месяцев живет за границей, но не сделала ни одного заявления о спецоперации, в отличии от своего супруга комика Максима Галкина. Причина кроется в распределении ролей в их семье, объяснил в комментарии для "Экспресс газеты" музыкальный критик Евгений Бабичев 24 августа
 
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