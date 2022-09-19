https://ukraina.ru/20220919/1038851447.html

Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT

Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT - 19.09.2022 Украина.ру

Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT

Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города. Об этом на днях написал корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман

2022-09-19T12:11

2022-09-19T12:11

2022-09-19T12:11

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По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, эвакуация, днр, украина