https://ukraina.ru/20220919/1038851447.html
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT - 19.09.2022 Украина.ру
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города. Об этом на днях написал корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман
2022-09-19T12:11
2022-09-19T12:11
2022-09-19T12:11
всу
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эвакуация
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По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, эвакуация, днр, украина
ВСУ, Новости, эвакуация, ДНР, Украина
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города. Об этом на днях написал корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман
По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.
"Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. <…> Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил Геттлман.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.