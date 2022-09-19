Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT - 19.09.2022 Украина.ру
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Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT - 19.09.2022 Украина.ру
Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города. Об этом на днях написал корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман
2022-09-19T12:11
2022-09-19T12:11
всу
новости
эвакуация
днр
украина
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По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.
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всу, новости, эвакуация, днр, украина
ВСУ, Новости, эвакуация, ДНР, Украина

Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT

12:11 19.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города. Об этом на днях написал корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман
По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.

"Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. <…> Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил Геттлман.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.
 
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