https://ukraina.ru/20220919/1038848723.html
Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе
Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе - 19.09.2022 Украина.ру
Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе
Украинские войска несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе города Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут), заявил плененный российскими военными старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский
2022-09-19T11:01
2022-09-19T11:01
2022-09-19T11:01
украина
новости
пленные
артемовск
потери
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"Большая часть (в рядах украинских силовиков в районе Артемовска) - отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию", - приводит РИА Новости слова украинского офицера.При этом украинских военных, отказывающихся воевать на передовой, "прессует" военная прокуратура, рассказал Рожковский.Также он сообщил, что из 70 мобилизованных украинцев только 10 умели использовать автомат, причем перед отправкой на передовую их готовили целую неделю.Следствием отправки на передовую необученных в частности стало поголовное уничтожение батальона украинской 127-й бригады территориальной обороны, рассказал офицер.
https://ukraina.ru/20220915/1038716488.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, пленные, артемовск, потери
Украина, Новости, Пленные, Артемовск, потери
Украинский офицер рассказал правду про потери в Донбассе
Украинские войска несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе города Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут), заявил плененный российскими военными старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский
"Большая часть (в рядах украинских силовиков в районе Артемовска) - отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию", - приводит РИА Новости слова украинского офицера.
При этом украинских военных, отказывающихся воевать на передовой, "прессует" военная прокуратура, рассказал Рожковский.
Также он сообщил, что из 70 мобилизованных украинцев только 10 умели использовать автомат, причем перед отправкой на передовую их готовили целую неделю.
Следствием отправки на передовую необученных в частности стало поголовное уничтожение батальона украинской 127-й бригады территориальной обороны, рассказал офицер.