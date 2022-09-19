Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру
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Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин
Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру
Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин
Несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в ДНР на текущий момент составляет порядка 90 % - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-19T07:45
2022-09-19T07:45
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донецк
денис пушилин
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По словам Главы республики, уже началась подготовка к строительству нового водовода из Углегорского водохранилища, который позволит запитать систему отопления и продлить обеспеченность водой, пусть и в ограниченном режиме, вплоть до освобождения Славянска, это далеко еще от нормального режима, тем не менее данные меры позволят запитать систему для теплоснабжения, что в канун отопительного сезона крайне важно.Не остаются в стороне от решения проблем с подготовкой к отопительному сезону в республике и регионы-шефы, за что большое спасибо, в любом случае люди без тепла не останутся - резюмировал Пушилин.
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новости, донецк, денис пушилин, украина, россия
Новости, Донецк, Денис Пушилин, Украина, Россия

Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин

07:45 19.09.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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Несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в ДНР на текущий момент составляет порядка 90 % - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
По словам Главы республики, уже началась подготовка к строительству нового водовода из Углегорского водохранилища, который позволит запитать систему отопления и продлить обеспеченность водой, пусть и в ограниченном режиме, вплоть до освобождения Славянска, это далеко еще от нормального режима, тем не менее данные меры позволят запитать систему для теплоснабжения, что в канун отопительного сезона крайне важно.
Намного сложнее, в силу степени разрушений инфраструктуры в результате обстрелов украинских боевиков, обстоят дела в Волновахе и Мариуполе. Здесь мы подходим индивидуально к проблемам каждого района. Идет восстановление котельных, но их разрушено слишком много. Поэтому будут использованы мобильные котельные.
Денис Пушилин
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Не остаются в стороне от решения проблем с подготовкой к отопительному сезону в республике и регионы-шефы, за что большое спасибо, в любом случае люди без тепла не останутся - резюмировал Пушилин.
 
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