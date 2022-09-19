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Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин

Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру

Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин

Несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в ДНР на текущий момент составляет порядка 90 % - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-19T07:45

2022-09-19T07:45

2022-09-19T07:45

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По словам Главы республики, уже началась подготовка к строительству нового водовода из Углегорского водохранилища, который позволит запитать систему отопления и продлить обеспеченность водой, пусть и в ограниченном режиме, вплоть до освобождения Славянска, это далеко еще от нормального режима, тем не менее данные меры позволят запитать систему для теплоснабжения, что в канун отопительного сезона крайне важно.Не остаются в стороне от решения проблем с подготовкой к отопительному сезону в республике и регионы-шефы, за что большое спасибо, в любом случае люди без тепла не останутся - резюмировал Пушилин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, денис пушилин, украина, россия