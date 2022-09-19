https://ukraina.ru/20220919/1038837602.html

Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин

Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру

Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин

Репрессии против лояльных России в Харьковской области остановить Украина уже не может, если террористы начали террористическую деятельность, то дальше они могут только повышать градус, что называется, и усугублять ситуацию - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

2022-09-19T07:00

2022-09-19T07:00

2022-09-19T07:00

украина

россия

терроризм

алексей мухин

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Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов заявил, что территории Харьковской области, куда сейчас заходят ВСУ, будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местного населения. Арестович, советник главы Офиса президента, заявил, что все люди, которые добровольно получают паспорта Российской Федерации, будут осуждены за госизмену. По мнению политолога, все эти заявления необходимо не то, что брать на карандаш, необходимо возбуждать уголовные дела в отношении этих субъектов, объявлять международное преследование, мы имеем дело с очень разветвлённой группой террористов, которые осуществляют свою деятельность на глазах изумлённой публики, что называется.Он должен быть выработан максимально быстро на уровне Совета Федерации Российской Федерации, само собой, виновные должны понести наказание - подчеркнул Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, терроризм, алексей мухин, спецоперация, новости