https://ukraina.ru/20220919/1038835785.html
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна - 19.09.2022 Украина.ру
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян возмутился в интервью изданию Украина.ру, тем, что Пашинян не может определиться, к кому обращаться за помощью в урегулировании возобновившегося конфликта в Карабахе
2022-09-19T06:15
2022-09-19T06:15
2022-09-19T06:15
новости
никол пашинян
армения
нагорный карабах
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Товарищ Пашинян, может быть, уже в состоянии определиться с тем, к кому он обращается, задается вопросом политолог.Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал, считает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, никол пашинян, армения, нагорный карабах
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян возмутился в интервью изданию Украина.ру, тем, что Пашинян не может определиться, к кому обращаться за помощью в урегулировании возобновившегося конфликта в Карабахе