"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна - 19.09.2022 Украина.ру
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"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна - 19.09.2022 Украина.ру
"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян возмутился в интервью изданию Украина.ру, тем, что Пашинян не может определиться, к кому обращаться за помощью в урегулировании возобновившегося конфликта в Карабахе
2022-09-19T06:15
2022-09-19T06:15
новости
никол пашинян
армения
нагорный карабах
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Товарищ Пашинян, может быть, уже в состоянии определиться с тем, к кому он обращается, задается вопросом политолог.Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал, считает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, никол пашинян, армения, нагорный карабах
Новости, Никол Пашинян, Армения, Нагорный Карабах

"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна

06:15 19.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛидер армянской оппозиции Н. Пашинян
Лидер армянской оппозиции Н. Пашинян
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян возмутился в интервью изданию Украина.ру, тем, что Пашинян не может определиться, к кому обращаться за помощью в урегулировании возобновившегося конфликта в Карабахе
Товарищ Пашинян, может быть, уже в состоянии определиться с тем, к кому он обращается, задается вопросом политолог.
Если он обращается к России, зачем тогда он лезет к Блинкену. Он что - считает, что Россия сейчас с Соединёнными Штатами будет за столом сидеть при нынешней американской позиции?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист и радиоведущий
Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал, считает Гаспарян.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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13 сентября, 08:25
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина
 
НовостиНикол ПашинянАрменияНагорный Карабах
 
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