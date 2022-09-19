https://ukraina.ru/20220919/1038835785.html

"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна

"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна - 19.09.2022 Украина.ру

"Зачем он лезет к Блинкену": эксперт прокомментировал политическую неопределенность Пашиняна

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян возмутился в интервью изданию Украина.ру, тем, что Пашинян не может определиться, к кому обращаться за помощью в урегулировании возобновившегося конфликта в Карабахе

2022-09-19T06:15

2022-09-19T06:15

2022-09-19T06:15

новости

никол пашинян

армения

нагорный карабах

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Товарищ Пашинян, может быть, уже в состоянии определиться с тем, к кому он обращается, задается вопросом политолог.Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал, считает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, никол пашинян, армения, нагорный карабах