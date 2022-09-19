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Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне

Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне - 19.09.2022 Украина.ру

Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян высказался в интервью изданию Украина.ру о том, что Вашингтон напуган перспективами ШОС. Организация расширяется и представляет собой внушительный состав участников

2022-09-19T04:45

2022-09-19T04:45

2022-09-19T04:45

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По той истерике, которая последовала на "Вашингтонщине", считает эксперт, США понимают далеко идущие перспективы всего этого процесса (развитие Шанхайской организации сотрудничества - прим. ред.). Для Байдена и его союзников это, конечно, категорически катастрофично выглядит, отмечает он, потому что Иран, который США обкладывали санкциями, трудясь над этим безостановочно, теперь в ШОС.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220916/1038765510.html

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