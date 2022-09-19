Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне - 19.09.2022 Украина.ру
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Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне
Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне - 19.09.2022 Украина.ру
Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян высказался в интервью изданию Украина.ру о том, что Вашингтон напуган перспективами ШОС. Организация расширяется и представляет собой внушительный состав участников
2022-09-19T04:45
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По той истерике, которая последовала на "Вашингтонщине", считает эксперт, США понимают далеко идущие перспективы всего этого процесса (развитие Шанхайской организации сотрудничества - прим. ред.). Для Байдена и его союзников это, конечно, категорически катастрофично выглядит, отмечает он, потому что Иран, который США обкладывали санкциями, трудясь над этим безостановочно, теперь в ШОС.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220916/1038765510.html
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новости, украина, шос, вашингтон
Новости, Украина, ШОС, Вашингтон

Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне

04:45 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян высказался в интервью изданию Украина.ру о том, что Вашингтон напуган перспективами ШОС. Организация расширяется и представляет собой внушительный состав участников
По той истерике, которая последовала на "Вашингтонщине", считает эксперт, США понимают далеко идущие перспективы всего этого процесса (развитие Шанхайской организации сотрудничества - прим. ред.).
Для Байдена и его союзников это, конечно, категорически катастрофично выглядит, отмечает он, потому что Иран, который США обкладывали санкциями, трудясь над этим безостановочно, теперь в ШОС.
Туда же идёт Беларусь, которая тоже под кучей санкций, там же Россия – абсолютный рекордсмен по числу санкций. И там же Китай, который в перспективе получит много-много санкций, потому что единый Китай – это серьёзная очень такая история.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 06:45
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
 
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