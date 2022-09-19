Итоги саммита ШОС: Гаспарян назвал причину "истерики" в Вашингтоне
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян высказался в интервью изданию Украина.ру о том, что Вашингтон напуган перспективами ШОС. Организация расширяется и представляет собой внушительный состав участников
По той истерике, которая последовала на "Вашингтонщине", считает эксперт, США понимают далеко идущие перспективы всего этого процесса (развитие Шанхайской организации сотрудничества - прим. ред.).
Для Байдена и его союзников это, конечно, категорически катастрофично выглядит, отмечает он, потому что Иран, который США обкладывали санкциями, трудясь над этим безостановочно, теперь в ШОС.
Туда же идёт Беларусь, которая тоже под кучей санкций, там же Россия – абсолютный рекордсмен по числу санкций. И там же Китай, который в перспективе получит много-много санкций, потому что единый Китай – это серьёзная очень такая история.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
16 сентября, 06:45Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов