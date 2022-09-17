https://ukraina.ru/20220917/1038826923.html

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ - 17.09.2022 Украина.ру

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

С 16 сентября в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) были прекращены полномочия российского судьи, так как Россия больше не является членом этой организации, говорится в опубликованном заявлении ЕСПЧ на сайте суда

2022-09-17T12:54

2022-09-17T12:54

2022-09-17T12:54

новости

еспч

россия

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Отмечается, что суд по-прежнему имеет право рассматривать жалобы против России - сейчас на там находится 17 450 исков.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ЕСПЧ был предвзят к россиянам. По ее мнению, необходимо опираться на российские институты и законы.

https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html

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новости, еспч, россия