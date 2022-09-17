Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ - 17.09.2022 Украина.ру
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Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ - 17.09.2022 Украина.ру
Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
С 16 сентября в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) были прекращены полномочия российского судьи, так как Россия больше не является членом этой организации, говорится в опубликованном заявлении ЕСПЧ на сайте суда
2022-09-17T12:54
2022-09-17T12:54
новости
еспч
россия
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Отмечается, что суд по-прежнему имеет право рассматривать жалобы против России - сейчас на там находится 17 450 исков.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ЕСПЧ был предвзят к россиянам. По ее мнению, необходимо опираться на российские институты и законы.
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новости, еспч, россия
Новости, ЕСПЧ, Россия

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

12:54 17.09.2022
 
© РИА Новости . Доминик Вомер / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Доминик Вомер
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С 16 сентября в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) были прекращены полномочия российского судьи, так как Россия больше не является членом этой организации, говорится в опубликованном заявлении ЕСПЧ на сайте суда
"Пятого сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации", - сказано в документе.
Отмечается, что суд по-прежнему имеет право рассматривать жалобы против России - сейчас на там находится 17 450 исков.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ЕСПЧ был предвзят к россиянам. По ее мнению, необходимо опираться на российские институты и законы.
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