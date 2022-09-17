ВСУ обстреляли центр Донецка - 17.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - 17.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреливают центр Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, информацию изданию Украина.ру подтвердили местные жители
2022-09-17T12:01
2022-09-17T12:01
новости
донецк
обстрелы
всу
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Украинские войска снова обстреливают центр Донецка. Также под ударами Куйбышевский, Киевский и Петровский районы. ВСУ ведут обстрел жилых кварталов с позиций в Крайногоровке, Первомайском и Нетайлово. В 11:38 ВСУ начали обстрел Ворошиловского района города. Предположительно, одна из ракет попала в здание администрации района в самом центре города.
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Новости, Донецк, обстрелы, ВСУ, ДНР

ВСУ обстреляли центр Донецка

12:01 17.09.2022
 
ВСУ обстреляли центр Донецка, попадание в администрацию Ворошиловского района
ВСУ обстреляли центр Донецка, попадание в администрацию Ворошиловского района
Читать в
Украинские войска обстреливают центр Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, информацию изданию Украина.ру подтвердили местные жители
Украинские войска снова обстреливают центр Донецка. Также под ударами Куйбышевский, Киевский и Петровский районы. ВСУ ведут обстрел жилых кварталов с позиций в Крайногоровке, Первомайском и Нетайлово.
"Против населения применяется артиллерия 155 и 152-мм", - сообщили в штабе территориальной обороны.
В 11:38 ВСУ начали обстрел Ворошиловского района города. Предположительно, одна из ракет попала в здание администрации района в самом центре города.
Обстрел Донбасс-палас Донецк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 06:30
Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о результатах попыток украинских войск захватить Донецкий аэропорт
 
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Заголовок открываемого материала
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13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
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12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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12:08Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной
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