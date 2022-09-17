https://ukraina.ru/20220917/1038825954.html

ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ обстреляли центр Донецка - 17.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреливают центр Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, информацию изданию Украина.ру подтвердили местные жители

2022-09-17T12:01

2022-09-17T12:01

2022-09-17T12:01

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Украинские войска снова обстреливают центр Донецка. Также под ударами Куйбышевский, Киевский и Петровский районы. ВСУ ведут обстрел жилых кварталов с позиций в Крайногоровке, Первомайском и Нетайлово. В 11:38 ВСУ начали обстрел Ворошиловского района города. Предположительно, одна из ракет попала в здание администрации района в самом центре города.

https://ukraina.ru/20220916/1038764651.html

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новости, донецк, обстрелы, всу, днр