https://ukraina.ru/20220917/1038822227.html
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении - 17.09.2022 Украина.ру
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление властей Украины о попытках Киева перейти в контрнаступление словами "посмотрим, чем она закончится", об этом он заявил журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
2022-09-17T09:33
2022-09-17T09:33
2022-09-17T09:33
новости
владимир путин
контрнаступление
украина
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Он добавил, что Москва "до поры до времени" сдержанно отвечает на удары со стороны ВСУ, но если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ РФ будет более серьезным.Президент также отметил, что в боевых действиях на Украине сейчас задействована не вся армия ВС РФ, а лишь контрактная часть.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. По его словам, в настоящий момент ситуация с наступлением ВСУ остается напряженной, при этом союзные силы гарантируют безопасность и продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов.
https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, контрнаступление, украина
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление властей Украины о попытках Киева перейти в контрнаступление словами "посмотрим, чем она закончится", об этом он заявил журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — сказал Путин.
Он добавил, что Москва "до поры до времени" сдержанно отвечает на удары со стороны ВСУ, но если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ РФ будет более серьезным.
Президент также отметил, что в боевых действиях на Украине сейчас задействована не вся армия ВС РФ, а лишь контрактная часть.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. По его словам, в настоящий момент ситуация с наступлением ВСУ остается напряженной, при этом союзные силы гарантируют безопасность и продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов.