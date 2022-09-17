Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении - 17.09.2022 Украина.ру
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Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении - 17.09.2022 Украина.ру
Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление властей Украины о попытках Киева перейти в контрнаступление словами "посмотрим, чем она закончится", об этом он заявил журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
2022-09-17T09:33
2022-09-17T09:33
новости
владимир путин
контрнаступление
украина
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Он добавил, что Москва "до поры до времени" сдержанно отвечает на удары со стороны ВСУ, но если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ РФ будет более серьезным.Президент также отметил, что в боевых действиях на Украине сейчас задействована не вся армия ВС РФ, а лишь контрактная часть.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. По его словам, в настоящий момент ситуация с наступлением ВСУ остается напряженной, при этом союзные силы гарантируют безопасность и продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов.
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новости, владимир путин, контрнаступление, украина
Новости, Владимир Путин, контрнаступление, Украина

Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении

09:33 17.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление властей Украины о попытках Киева перейти в контрнаступление словами "посмотрим, чем она закончится", об этом он заявил журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — сказал Путин.

Он добавил, что Москва "до поры до времени" сдержанно отвечает на удары со стороны ВСУ, но если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ РФ будет более серьезным.
Президент также отметил, что в боевых действиях на Украине сейчас задействована не вся армия ВС РФ, а лишь контрактная часть.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. По его словам, в настоящий момент ситуация с наступлением ВСУ остается напряженной, при этом союзные силы гарантируют безопасность и продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 19:02
Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентябряВ Херсоне и Луганске совершены теракты, Путин говорил об Украине на саммите ШОС, в Бердянске убит чиновник и его жена.
 
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