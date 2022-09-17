https://ukraina.ru/20220917/1038822227.html

Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении

Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении - 17.09.2022 Украина.ру

Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление властей Украины о попытках Киева перейти в контрнаступление словами "посмотрим, чем она закончится", об этом он заявил журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

2022-09-17T09:33

2022-09-17T09:33

2022-09-17T09:33

новости

владимир путин

контрнаступление

украина

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Он добавил, что Москва "до поры до времени" сдержанно отвечает на удары со стороны ВСУ, но если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ РФ будет более серьезным.Президент также отметил, что в боевых действиях на Украине сейчас задействована не вся армия ВС РФ, а лишь контрактная часть.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. По его словам, в настоящий момент ситуация с наступлением ВСУ остается напряженной, при этом союзные силы гарантируют безопасность и продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов.

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2022

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новости, владимир путин, контрнаступление, украина