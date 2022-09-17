https://ukraina.ru/20220917/1038798208.html
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе - 17.09.2022 Украина.ру
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о работе управленцев из России, которые приехали летом в Донбасс
2022-09-17T05:45
2022-09-17T05:45
2022-09-17T05:45
денис пушилин
днр
россия
новости
эксперты
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По его словам, без такого пополнения Донбасс бы "не потянул те темпы восстановления, которые идут по всей Республике"."И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен... Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике", - подытожил Пушилин.Минувшим летом глава ДНР назначил председателем правительства Республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.После Министерство образования ДНР возглавила Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.Новым министром здравоохранения стал директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Гарцев.Министерство угля и энергетики возглавил бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, днр, россия, новости, эксперты
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о работе управленцев из России, которые приехали летом в Донбасс
"Приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей. Поэтому это однозначно по духу наши люди. Нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России. И жизнь показала правильность такого решения", - отметил глава ДНР.
По его словам, без такого пополнения Донбасс бы "не потянул те темпы восстановления, которые идут по всей Республике".
"И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен... Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике", - подытожил Пушилин.
Минувшим летом глава ДНР назначил председателем правительства Республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
После Министерство образования ДНР возглавила Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
Новым министром здравоохранения стал директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Гарцев.
Министерство угля и энергетики возглавил бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.