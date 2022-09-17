https://ukraina.ru/20220917/1038798208.html

"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе

"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе - 17.09.2022 Украина.ру

"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о работе управленцев из России, которые приехали летом в Донбасс

2022-09-17T05:45

2022-09-17T05:45

2022-09-17T05:45

денис пушилин

днр

россия

новости

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/60/1029696005_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_642280e6e9a8a12dd8d7823c97b7b288.jpg.webp

По его словам, без такого пополнения Донбасс бы "не потянул те темпы восстановления, которые идут по всей Республике"."И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен... Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике", - подытожил Пушилин.Минувшим летом глава ДНР назначил председателем правительства Республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.После Министерство образования ДНР возглавила Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.Новым министром здравоохранения стал директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Гарцев.Министерство угля и энергетики возглавил бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, днр, россия, новости, эксперты