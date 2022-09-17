"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038798208.html
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе - 17.09.2022 Украина.ру
"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о работе управленцев из России, которые приехали летом в Донбасс
2022-09-17T05:45
2022-09-17T05:45
денис пушилин
днр
россия
новости
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/60/1029696005_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_642280e6e9a8a12dd8d7823c97b7b288.jpg.webp
По его словам, без такого пополнения Донбасс бы "не потянул те темпы восстановления, которые идут по всей Республике"."И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен... Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике", - подытожил Пушилин.Минувшим летом глава ДНР назначил председателем правительства Республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.После Министерство образования ДНР возглавила Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.Новым министром здравоохранения стал директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Гарцев.Министерство угля и энергетики возглавил бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/60/1029696005_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_810ec73c1a0919ede057ea38490b6e0f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
денис пушилин, днр, россия, новости, эксперты
Денис Пушилин, ДНР, Россия, Новости, эксперты

"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе

05:45 17.09.2022
 
© из личного архива Дениса ПушилинаДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива Дениса Пушилина
Читать в
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о работе управленцев из России, которые приехали летом в Донбасс
"Приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей. Поэтому это однозначно по духу наши люди. Нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России. И жизнь показала правильность такого решения", - отметил глава ДНР.
По его словам, без такого пополнения Донбасс бы "не потянул те темпы восстановления, которые идут по всей Республике".
"И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен... Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике", - подытожил Пушилин.
Минувшим летом глава ДНР назначил председателем правительства Республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
После Министерство образования ДНР возглавила Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
Новым министром здравоохранения стал директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Гарцев.
Министерство угля и энергетики возглавил бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Денис Пушилин интервью
Вчера, 07:01
Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что
 
Денис ПушилинДНРРоссияНовостиэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
06:15Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
06:00Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
05:45"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
05:30Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
05:15Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
05:00"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
04:45Рожин рассказал об обстановке на фронте
04:30"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО
04:15"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
04:00Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
19:28Россия, ШОС и международный терроризм
19:02Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
18:17Как Бен Ходжес разваливает Россию
18:10Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
18:00Александр Ходаковский о предстоящем сражении с украинской армией и о том, что нужно для победы
17:42Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео
17:23Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии
17:17Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
17:05Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
Лента новостейМолния