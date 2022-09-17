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Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР

Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР - 17.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР

После того, как РФ освободит полностью ДНР, то она начнет зачищать от противника Запорожскую и Харьковскую области, а также возьмется за Николаевскую и Одесскую области, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-17T05:15

2022-09-17T05:15

2022-09-17T05:15

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Он предположил, что на запорожском направлении ВСУ не остановятся, они будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС, а также обстреливать Донбасс, пока ВС РФ не отодвинет их от границ ДНР на 150-300 километров.По его словам, следующим этапом ВС РФ начнут освобождать Одесскую область и Одессу, это "обязательный пункт в решении задачи освобождения Украины от бандеровцев".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html

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