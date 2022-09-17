Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
После того, как РФ освободит полностью ДНР, то она начнет зачищать от противника Запорожскую и Харьковскую области, а также возьмется за Николаевскую и Одесскую области, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Он предположил, что на запорожском направлении ВСУ не остановятся, они будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС, а также обстреливать Донбасс, пока ВС РФ не отодвинет их от границ ДНР на 150-300 километров.
Думаю, они не оставят Херсон и Николаев. После того, как мы освободим полностью Донецкую народную республику, мы зачистим полностью Запорожскую область, Харьковскую область - и, конечно, возьмемся за Николаевскую область. Потому что Николаевскую область освободить – это мы освободим устье Днепра полностью, куда могут заходить серьезные торговые суда и боевые корабли.
По его словам, следующим этапом ВС РФ начнут освобождать Одесскую область и Одессу, это "обязательный пункт в решении задачи освобождения Украины от бандеровцев".
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