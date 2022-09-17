Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР - 17.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
После того, как РФ освободит полностью ДНР, то она начнет зачищать от противника Запорожскую и Харьковскую области, а также возьмется за Николаевскую и Одесскую области, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-17T05:15
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Он предположил, что на запорожском направлении ВСУ не остановятся, они будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС, а также обстреливать Донбасс, пока ВС РФ не отодвинет их от границ ДНР на 150-300 километров.По его словам, следующим этапом ВС РФ начнут освобождать Одесскую область и Одессу, это "обязательный пункт в решении задачи освобождения Украины от бандеровцев".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html
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новости, вс рф, днр, россия
Новости, ВС РФ, ДНР, Россия

Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР

05:15 17.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После того, как РФ освободит полностью ДНР, то она начнет зачищать от противника Запорожскую и Харьковскую области, а также возьмется за Николаевскую и Одесскую области, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Он предположил, что на запорожском направлении ВСУ не остановятся, они будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС, а также обстреливать Донбасс, пока ВС РФ не отодвинет их от границ ДНР на 150-300 километров.
Думаю, они не оставят Херсон и Николаев. После того, как мы освободим полностью Донецкую народную республику, мы зачистим полностью Запорожскую область, Харьковскую область - и, конечно, возьмемся за Николаевскую область. Потому что Николаевскую область освободить – это мы освободим устье Днепра полностью, куда могут заходить серьезные торговые суда и боевые корабли.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его словам, следующим этапом ВС РФ начнут освобождать Одесскую область и Одессу, это "обязательный пункт в решении задачи освобождения Украины от бандеровцев".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Вчера, 09:50
Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
06:15Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
06:00Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
05:45"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
05:30Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
05:15Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
05:00"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
04:45Рожин рассказал об обстановке на фронте
04:30"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО
04:15"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
04:00Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
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