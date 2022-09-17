https://ukraina.ru/20220917/1038790905.html
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак" - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
Украинские военные пытаются имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону освобожденных от националистов населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-17T04:00
2022-09-17T04:00
2022-09-17T04:00
денис пушилин
украина
атака
новости
эксперт
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Однако, по его словам, все эти попытки успешно купируются союзными силами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, украина, атака, новости, эксперт
Денис Пушилин, Украина, атака, Новости, эксперт
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
Украинские военные пытаются имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону освобожденных от националистов населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
Однако, по его словам, все эти попытки успешно купируются союзными силами.
"У этой тактики мелких атак несколько целей. Во-первых, это разведка боем. Во-вторых – попытка скрыть направление возможного контрнаступления. В-третьих – стремление оттянуть силы и средства союзных войск от проблемных участков театра боевых действий. Немаловажная задача преследуется киевским режимом и на информационном фронте – украинская пропагандистская машина постоянно нуждается в "перемогах"", - объяснил Пушилин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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