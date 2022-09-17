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Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"

Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак" - 17.09.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"

Украинские военные пытаются имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону освобожденных от националистов населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-17T04:00

2022-09-17T04:00

2022-09-17T04:00

денис пушилин

украина

атака

новости

эксперт

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Однако, по его словам, все эти попытки успешно купируются союзными силами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, украина, атака, новости, эксперт