Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак" - 17.09.2022 Украина.ру
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Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак" - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
Украинские военные пытаются имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону освобожденных от националистов населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-17T04:00
2022-09-17T04:00
денис пушилин
украина
атака
новости
эксперт
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Однако, по его словам, все эти попытки успешно купируются союзными силами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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денис пушилин, украина, атака, новости, эксперт
Денис Пушилин, Украина, атака, Новости, эксперт

Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"

04:00 17.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украинские военные пытаются имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону освобожденных от националистов населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
Однако, по его словам, все эти попытки успешно купируются союзными силами.

"У этой тактики мелких атак несколько целей. Во-первых, это разведка боем. Во-вторых – попытка скрыть направление возможного контрнаступления. В-третьих – стремление оттянуть силы и средства союзных войск от проблемных участков театра боевых действий. Немаловажная задача преследуется киевским режимом и на информационном фронте – украинская пропагандистская машина постоянно нуждается в "перемогах"", - объяснил Пушилин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Денис ПушилинУкраинаатакаНовостиэксперт
 
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