https://ukraina.ru/20220916/1038819286.html

Россия, ШОС и международный терроризм

Россия, ШОС и международный терроризм - 16.09.2022 Украина.ру

Россия, ШОС и международный терроризм

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T19:28

2022-09-16T19:28

2022-09-16T19:29

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Саммит ШОС, прошедший в Самарканде, не только ознаменовался принятием Ирана в организацию, но и сопровождался регулярными истериками США. В конечном итоге Вашингтоне заявили, что видят свою стратегическую цель в "отстыковке" экономик среднеазиатских стран от российской. На старте же саммита, сенат конгресса США в очередной раз обсуждал перспективы объявления России страной-спонсором терроризма.В принципе, согласно "разделению труда" между органами американской власти, подобное решение должен принимать Госдеп. Но мы уже не раз становились свидетелями использования американскими ястребами конгресса с целью законодательного оформления решений, которые не получается продвинуть обычным путём – через органы исполнительной власти.Следует отметить, что американская политическая система отличается редкостной эклектичностью. Вторжение в прерогативы соседней ветви власти либо даже узурпация её полномочий не являются для США чем-то необычным. Например Джордж Буш младший, мечтавший свергнуть Саддама Хуссейна, но не имевший в конгрессе достаточного количества голосов за войну, объявил, что проводит в Ираке спецоперацию по предотвращению создания местным режимом бактериологического оружия массового поражения. Войну имеет право объявить только конгресс, но президент не ограничен в проведении военной операции любого масштаба с самыми решительными целями, если она не называется войной.В свою очередь демократическое большинство конгресса регулярно накладывало законодательный запрет на использование президентом Трампом своих конституционных полномочий, с тем, чтобы предотвратить коренное изменение им внутренней и внешней политики. Помимо этого существует ещё Верховный суд, который на основании "вновь открывшихся обстоятельств", а на деле в связи с очередным изменением баланса сил внутри самого суда, может практически неограниченное количество раз пересматривать и переоценивать конституционность одних и тех же актов администрации и конгресса.В этом году демократы попытались ввести ноу-хау: так как большинство в Верхомвном Суде не поддерживает их идею права на свободный аборт, и нет оснований считать, что в ближайшее время кто-то из судей умрёт и можно будет, назначив нового, изменить баланс сил, радикальные демократы стали продвигать через СМИ мысль, что если судья ВС ретроград и не идёт в ногу со временем, то его мнение, как и мнение всего суда можно было бы и вовсе не учитывать.Американская администрация и заявляет, что нельзя объявить Россию страной-спонсором терроризма, поскольку это повлечёт за собой необратимое повышение ставок в глобальной игре, при полном прекращении контактов между двумя противостоящими группировками государств, американское законодательство требует полной блокады не только самого "спонсора терроризма", но и любой страны, которая поддерживает с ним нормальные отношения. В случае с Россией это значит, что США придётся самоблокироваться от двух третей планеты.Но у Вашингтона иная цель: он не хочет отрезать себя от большей части человечества, он хочет восстановить над этой частью человечества свой полный и всеобъемлющий контроль. Поэтому на данном этапе администрация Байдена считает столь радикальный ход, как объявление России спонсором терроризма преждевременным. Впрочем, всё меняется быстро. Так что не исключено, что через пару месяцев администрация уже не будет возражать против данной инициативы. Пока же радикалы пытаются продавить её через конгресс, для чего им надо собрать в обеих палатах достаточное для преодоления гипотетического президентского вето количество голосов.Я думаю, что администрация не будет долго сопротивляться радикалам. Во-первых, накануне довыборов в конгресс демократам нужны громкие "победительные" инициативы, чтобы привлечь к себе внимание радикально-патриотического электората. Во-вторых, такой подход (разрушение ткани международных отношений, уничтожение ясных правил игры) имманентен американской политике последних десятилетий.С тех пор, как Россия, а за ней и Китай, начали всё увереннее и последовательнее отстаивать свои интересы, используя механизмы различных международных организаций, США приняли концепцию, согласно которой право на дальнейшее существование имеют только те международные структуры в которых США неограниченно доминируют. Там же, где руки Вашингтона коротки, Америка предпочитает разрушать, заменяя силу права на право силы. Расчёт делается на военно-политическое и финансово-экономическое преимущество Запада. И хоть с каждым днём это преимущество становится всё более эфемерным, США не отказываются от стратегии разрушения системы международного права.В последние месяцы они добрались уже до ООН. Невыдача виз российским дипломатам (включая делегацию во главе с министром иностранных дел) приняла хронический характер. Нетрудно догадаться, что рано или поздно Москва потеряет возможность участия в работе ООН, так как у неё просто не останется дипломатов аккредитованных в этой организации. Это грубое нарушение обязательств США, как страны принимающей Организацию Объединённых наций, но, как известно, против лома нет приёма.Безусловно, Россия может существовать и вне ООН и без ООН, а ООН без России (ядерной, энергетической и ресурсной сверхдержавы) не может. Но, как уже было сказано, не имея сил справиться со всем международным сообществом в целом, США пытаются до основания разрушить систему международного права, опирающуюся на ООН и организации системы ООН, с тем, чтобы иметь в атомизированном мире дело с каждым государством в отдельности.Предотвратить разрушение системы международного права мы не можем. Она уже инвалидна и по большей своей части уничтожена или парализована. Но Россия с союзниками в состоянии начать выстраивать новую систему международного права, к которой по итогам победы России и Китая в идущей Третьей мировой войне, присоединится остальное человечество (если ему суждено уцелеть).Напомню, что ООН возникла из первоначального военного блока: Объединёнными нациями именовали себя страны антигитлеровской коалиции. На заключительном этапе войны, когда всем стало ясно, что страны Оси проигрывают, Объединённые нации заявили о намерении создать организацию, главной задачей которой будет предотвращение войн, посредничество во имя мира и борьба с неспровоцированной агрессией. Было заявлено, что вступить в эту организацию при её создании смогут те государства, которые объявят войну странам Оси, в результате чего конец 1944 – начало 1945 года стало моментом массового объявления войны Германии и Японии.Сейчас такой же блок складывается вокруг формально невоенной (но поощряющей военное сотрудничество своих членов) Шанхайской организации сотрудничества. Эта структура, изначально созданная Россией и Китаем для борьбы с американским проникновением в Среднюю Азию и для защиты общих интересов в регионе, на данном этапе уже выходит за рамки Евразийского континента, постепенно принимая всемирный характер.На случай ликвидации ООН американцами, Россия и Китай уже имеют свою альтернативную структуру со сходными задачами и полномочиями, но избавленную от деструктивного влияния США и их союзников. ШОС привлекательна, очередь на приём в неё уже растянулась на годы. Москва и Пекин на сегодня имеют определяющее влияние на продвижение этой очереди. Более того, ШОС существует только как совместный российско-китайский проект. Ни Пекин без Москвы, ни Москва без Пекина его не вытянут.Порядок и правила игры нужны всем. Даже США в будущем, когда их неспособность доминировать станет очевидна самим американским элитам, понадобится внятная система международного права, избавляющая от неприятных неожиданностей. У России и Китая есть возможность такую систему создать гораздо раньше, чем их политические противники смогут противопоставить ей что-либо отдалённо подобное. То есть Москва и Пекин могут в ближайшем будущем подвести под своё финансово-экономическое и военно-политическое доминирование в мире юридический базис.

https://ukraina.ru/20220916/1038814363.html

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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2022

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

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шос, ростислав ищенко, китай, сша, россия, оон, мнения