https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html

Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября

Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру

Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября

В Херсоне и Луганске совершены теракты, Путин говорил об Украине на саммите ШОС, в Бердянске убит чиновник и его жена.

2022-09-16T19:02

2022-09-16T19:02

2022-09-16T19:02

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На саммите ШОС Путин сделал ряд заявлений на тему УкраиныПрезидент России Владимир Путин посвятил Украине ряд заявлений, сделанных на саммите ШОС (Шанхайской о организации сотрудничества), который проходит в Самарканде 15-16 сентября.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства — члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.Теракты и обстрелы на освобождённых территорияхУкраинская армия нанесла ракетный удар по центру Херсона. ВСУ выпустили 5 ракет американской ракетной системы залпового огня HIMARS по самому центру города. Удар пришелся по администрации областного центра и около нее.Замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале сообщила о том, что удар произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов. Ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель.Позднее власти сообщили о троих погибших в результате обстрела: водителе и двоих прохожих. В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что пять ракет попали именно по зданию администрации.Ранее в интервью Украина.ру он утверждал, что население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.Минздрав региона также сообщил об обстреле Берислава Херсонской области, где под ракетным ударом оказался Бериславский медицинский колледж.Сообщается, что российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа.Кроме того, в Бердянске Запорожской области был убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Вместе с ним также погибла его жена, которая возглавляла местную избирательную комиссию. Об этом сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.Рогов также предупредил жителей Энергодара об очередном обстреле Запорожской атомной электростанции.В Луганске убит генпрокурорТакже 16 сентября в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики произошел взрыв, в результате которого погиб генпрокурор Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. Чиновнику было 40 лет, он окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.Глава республики Леонид Пасечник призвал жителей страны сохранять спокойствие, не "помогать" террористам своей паникой и подчеркнул, что сегодняшним терактов Киев перешел все красные линии.

https://ukraina.ru/20220916/1038814363.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, владимир путин, херсон, лнр