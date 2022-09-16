Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру
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Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру
Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
В Херсоне и Луганске совершены теракты, Путин говорил об Украине на саммите ШОС, в Бердянске убит чиновник и его жена.
2022-09-16T19:02
2022-09-16T19:02
хроники
эксклюзив
владимир путин
херсон
лнр
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На саммите ШОС Путин сделал ряд заявлений на тему УкраиныПрезидент России Владимир Путин посвятил Украине ряд заявлений, сделанных на саммите ШОС (Шанхайской о организации сотрудничества), который проходит в Самарканде 15-16 сентября.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства — члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.Теракты и обстрелы на освобождённых территорияхУкраинская армия нанесла ракетный удар по центру Херсона. ВСУ выпустили 5 ракет американской ракетной системы залпового огня HIMARS по самому центру города. Удар пришелся по администрации областного центра и около нее.Замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале сообщила о том, что удар произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов. Ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель.Позднее власти сообщили о троих погибших в результате обстрела: водителе и двоих прохожих. В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что пять ракет попали именно по зданию администрации.Ранее в интервью Украина.ру он утверждал, что население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.Минздрав региона также сообщил об обстреле Берислава Херсонской области, где под ракетным ударом оказался Бериславский медицинский колледж.Сообщается, что российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа.Кроме того, в Бердянске Запорожской области был убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Вместе с ним также погибла его жена, которая возглавляла местную избирательную комиссию. Об этом сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.Рогов также предупредил жителей Энергодара об очередном обстреле Запорожской атомной электростанции.В Луганске убит генпрокурорТакже 16 сентября в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики произошел взрыв, в результате которого погиб генпрокурор Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. Чиновнику было 40 лет, он окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.Глава республики Леонид Пасечник призвал жителей страны сохранять спокойствие, не "помогать" террористам своей паникой и подчеркнул, что сегодняшним терактов Киев перешел все красные линии.
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, херсон, лнр
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Херсон, ЛНР

Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября

19:02 16.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В Херсоне и Луганске совершены теракты, Путин говорил об Украине на саммите ШОС, в Бердянске убит чиновник и его жена.
На саммите ШОС Путин сделал ряд заявлений на тему Украины
Президент России Владимир Путин посвятил Украине ряд заявлений, сделанных на саммите ШОС (Шанхайской о организации сотрудничества), который проходит в Самарканде 15-16 сентября.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства — члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.
  • Основной целью спецоперации России является освобождение Донбасса.
  • План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения.
  • Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты.
  • Наступательная операция в Донбассе не превращается, Россия не спешит.
  • То, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей... Само собой напрашивается вывод, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления.
  • Со стороны Украины были попытки проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов. Ситуация под контролем.
Теракты и обстрелы на освобождённых территориях
Украинская армия нанесла ракетный удар по центру Херсона. ВСУ выпустили 5 ракет американской ракетной системы залпового огня HIMARS по самому центру города. Удар пришелся по администрации областного центра и около нее.
Замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале сообщила о том, что удар произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов. Ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель.
Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, ЖИЛИ и трудились на благо людей. Я не поняла, что произошло… дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин.
Позднее власти сообщили о троих погибших в результате обстрела: водителе и двоих прохожих. В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.
В результате были ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: 3 пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести.
Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что пять ракет попали именно по зданию администрации.
В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения. Больше пока ничего не могу сказать.
Ранее в интервью Украина.ру он утверждал, что население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.
Постоянные обстрелы Херсонщины показывают, что Украина это какая-то независимая от здравого рассудка сущность государства, некая криптоколония, которую можно в принципе разворовывать, грабить, и относиться к собственному населению как к людям, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит.
Минздрав региона также сообщил об обстреле Берислава Херсонской области, где под ракетным ударом оказался Бериславский медицинский колледж.
В медколледже военные и техника не располагаются. Поэтому украинские националисты попросту нанесли удар по учебному учреждению, где студентов, в том числе несовершеннолетних, обучают мирной профессии.
Сообщается, что российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области был убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Вместе с ним также погибла его жена, которая возглавляла местную избирательную комиссию. Об этом сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.
У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Рогов также предупредил жителей Энергодара об очередном обстреле Запорожской атомной электростанции.
Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС! Убедительно просим Вас проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха!
В Луганске убит генпрокурор
Также 16 сентября в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики произошел взрыв, в результате которого погиб генпрокурор Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.
Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. Чиновнику было 40 лет, он окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.
Глава республики Леонид Пасечник призвал жителей страны сохранять спокойствие, не "помогать" террористам своей паникой и подчеркнул, что сегодняшним терактов Киев перешел все красные линии.
Взрыв, произошедший в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством – террористом.
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
18:10
Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
 
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19:28Россия, ШОС и международный терроризм
19:02Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
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