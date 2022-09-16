https://ukraina.ru/20220916/1038818127.html

Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео

Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео - 16.09.2022 Украина.ру

Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2022-09-16T17:42

2022-09-16T17:42

2022-09-16T17:42

армен гаспарян

видео

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01:28 – Саммит ШОС: итоги и выводы для США; 06:02 – Кто будет расхлебывать армяно-азербайджанский конфликт? Какие ошибки совершает Пашинян? 13:36 – Польша хочет получить репарации не только от Германии, но и от России: как реагировать? 20:25 – Удары по критической инфраструктуре Украины: о гуманизме России и визите Зеленского в Изюм. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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