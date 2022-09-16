Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
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Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру объяснил, чем вызвано нынешнее обострение по периметру России, а также рассказал, как противодействовать ракетным ударам со стороны ВСУ, станет ли ШОС новой "Большой двадцаткой", а ОДКБ - вторым НАТО и сообщил, чего не хватает России на фронте:
2022-09-16T17:05
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00:30 – Обострение обстановки по периметру России: Армения и Азербайджан, Таджикистан и Киргизия. Насколько опасны эти конфликты? Где ещё может загореться?02:50 – От чего зависит процесс выживания Запада и его доминирования в мире;03:34 – Ракетные удары по Луганску и Херсону. Системы HIMARS и их роль в военной спецоперации; 06:17 – Как противодействовать ракетным ударам со стороны Украины; 07:58 – Перспективы ШОС; 09:15 – Будущее ОДКБ. Станет ли эта организация альтернативой НАТО?10:40 – Дроны и другие новые технологии ведения войны; 14:55 – Чего России не хватает на фронте? Как объединить военные технологии с информационными?
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Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео

17:05 16.09.2022
 
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Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру объяснил, чем вызвано нынешнее обострение по периметру России, а также рассказал, как противодействовать ракетным ударам со стороны ВСУ, станет ли ШОС новой "Большой двадцаткой", а ОДКБ - вторым НАТО и сообщил, чего не хватает России на фронте:
00:30 – Обострение обстановки по периметру России: Армения и Азербайджан, Таджикистан и Киргизия. Насколько опасны эти конфликты? Где ещё может загореться?
02:50 – От чего зависит процесс выживания Запада и его доминирования в мире;
03:34 – Ракетные удары по Луганску и Херсону. Системы HIMARS и их роль в военной спецоперации; 06:17 – Как противодействовать ракетным ударам со стороны Украины;
07:58 – Перспективы ШОС;
09:15 – Будущее ОДКБ. Станет ли эта организация альтернативой НАТО?
10:40 – Дроны и другие новые технологии ведения войны;
14:55 – Чего России не хватает на фронте? Как объединить военные технологии с информационными?
 
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