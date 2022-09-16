https://ukraina.ru/20220916/1038813760.html
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин - 16.09.2022 Украина.ру
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров
2022-09-16T16:32
2022-09-16T16:32
2022-09-16T16:32
новости
владимир путин
украина
конфликт
индия
спецоперация
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Глава российского государства заявил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине."Мы сделаем все, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят "на поле боя", - сказал Путин. Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, конфликт, индия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, конфликт, Индия, Спецоперация
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров
Глава российского государства заявил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине.
"Мы сделаем все, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят "на поле боя", - сказал Путин.
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.