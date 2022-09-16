Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038813760.html
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин - 16.09.2022 Украина.ру
Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров
2022-09-16T16:32
2022-09-16T16:32
новости
владимир путин
украина
конфликт
индия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/37/1034183784_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_6542ab2388053532232683346ddf4a0a.jpg
Глава российского государства заявил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине."Мы сделаем все, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят "на поле боя", - сказал Путин. Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/37/1034183784_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_cda3a57bcafe6927488335746c18e145.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, украина, конфликт, индия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, конфликт, Индия, Спецоперация

Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин

16:32 16.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров
Глава российского государства заявил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине.
"Мы сделаем все, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят "на поле боя", - сказал Путин.
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаконфликтИндияСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Как Бен Ходжес разваливает Россию
18:10Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
18:00Александр Ходаковский о предстоящем сражении с украинской армией и о том, что нужно для победы
17:42Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео
17:23Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии
17:17Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
17:05Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
16:48О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео
16:32Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
16:13"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
16:07Коломойского лишили любимого аэропорта
16:02Теракты в Луганске и Бердянске, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 16 сентября
15:45Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября
15:43Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города
15:40Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
15:08Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео
14:42Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
14:06Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
13:45В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
13:33Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ — Минобороны
Лента новостейМолния