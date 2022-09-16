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Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин

Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин - 16.09.2022 Украина.ру

Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров

2022-09-16T16:32

2022-09-16T16:32

2022-09-16T16:32

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владимир путин

украина

конфликт

индия

спецоперация

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Глава российского государства заявил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине."Мы сделаем все, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят "на поле боя", - сказал Путин. Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, конфликт, индия, спецоперация