https://ukraina.ru/20220916/1038810352.html

Коломойского лишили любимого аэропорта

Коломойского лишили любимого аэропорта - 16.09.2022 Украина.ру

Коломойского лишили любимого аэропорта

Окружной административный суд Днепра (Днепропетровска) лишил компанию олигарха и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского права на эксплуатацию главного аэропорта города, сообщает 16 сентября на своей странице в соцсети мэр города Борис Филатов

2022-09-16T16:07

2022-09-16T16:07

2022-09-16T16:07

новости

игорь коломойский

днепропетровск

олигархи

аэропорт

днепр

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Филатов уточнил, что истцом по этому делу является городской совет Днепра, а третьем лицом выступает Национальное антикоррупционное бюро Украины.ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа" и входит в бизнес-империю олигарха Коломойского.Претензии городских властей и жителей города заключались в том, что последние несколько лет "Днепроавиа" предлагала рейсы только до Киева и Тель-Авива по завышенным ценам.Борьба за аэропорт между Коломойским и мэрией города, в том числе, лично Филатовым, продолжается не один год. Филатов сообщал, что узнав о ракетных ударах ВС РФ по аэропорту "Днепропетровск" в ходе СВО, Коломойский радовался, что тот не достанется противнику, так как проигрывал противостояние.

https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html

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новости, игорь коломойский, днепропетровск, олигархи, аэропорт, днепр