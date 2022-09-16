https://ukraina.ru/20220916/1038810352.html
Коломойского лишили любимого аэропорта
Коломойского лишили любимого аэропорта - 16.09.2022 Украина.ру
Коломойского лишили любимого аэропорта
Окружной административный суд Днепра (Днепропетровска) лишил компанию олигарха и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского права на эксплуатацию главного аэропорта города, сообщает 16 сентября на своей странице в соцсети мэр города Борис Филатов
2022-09-16T16:07
2022-09-16T16:07
2022-09-16T16:07
новости
игорь коломойский
днепропетровск
олигархи
аэропорт
днепр
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Филатов уточнил, что истцом по этому делу является городской совет Днепра, а третьем лицом выступает Национальное антикоррупционное бюро Украины.ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа" и входит в бизнес-империю олигарха Коломойского.Претензии городских властей и жителей города заключались в том, что последние несколько лет "Днепроавиа" предлагала рейсы только до Киева и Тель-Авива по завышенным ценам.Борьба за аэропорт между Коломойским и мэрией города, в том числе, лично Филатовым, продолжается не один год. Филатов сообщал, что узнав о ракетных ударах ВС РФ по аэропорту "Днепропетровск" в ходе СВО, Коломойский радовался, что тот не достанется противнику, так как проигрывал противостояние.
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новости, игорь коломойский, днепропетровск, олигархи, аэропорт, днепр
Новости, Игорь Коломойский, Днепропетровск, олигархи, аэропорт, Днепр
Коломойского лишили любимого аэропорта
Окружной административный суд Днепра (Днепропетровска) лишил компанию олигарха и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского права на эксплуатацию главного аэропорта города, сообщает 16 сентября на своей странице в соцсети мэр города Борис Филатов
Филатов уточнил, что истцом по этому делу является городской совет Днепра, а третьем лицом выступает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа" и входит в бизнес-империю олигарха Коломойского.
"Сегодня Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск городского совета Днепра в интересах всех жителей города и области и отменил сертификат, неизменного более десяти лет, эксплуатанта ООО "Международный аэропорт Днепропетровск", - написала местный адвокат Алена Доненко.
Претензии городских властей и жителей города заключались в том, что последние несколько лет "Днепроавиа" предлагала рейсы только до Киева и Тель-Авива по завышенным ценам.
Борьба за аэропорт между Коломойским и мэрией города, в том числе, лично Филатовым, продолжается не один год. Филатов сообщал, что узнав о ракетных ударах ВС РФ по аэропорту "Днепропетровск" в ходе СВО, Коломойский радовался, что тот не достанется противнику, так как проигрывал противостояние.