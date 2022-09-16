https://ukraina.ru/20220916/1038808167.html

Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября

Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру

Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T15:45

2022-09-16T15:45

2022-09-16T15:46

эксклюзив

украина

германия

польша

оружие

оон

пытки

харьковская область

всу

александр вучич

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Украина рассорила Германию со всемиНакануне стало известно о недовольстве американских властей позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам вооружений ВСУ, однако разногласия у Берлина по этому поводу есть не только с США, но и с партнёрами по Евросоюзу."Мы принципиально расходимся сейчас с правительством Германии по важным вопросам. Без сомнения, по поводу Украины. Мы считаем, что она является частью свободного мира и ей нужно максимально помогать", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию i.pl.По сведениям Кильского института всемирной экономики, опубликованным 15 сентября, Польша поставила Украине вооружений и военной техники на сумму €1,8 млрд, Германия – на €1,2 млрд, лидируют по этому показателю США (€25 млрд) и Великобритания (€4 млрд)."Польша не жалеет сил и средств, чтобы оказать эту помощь. Между тем масштабы и темпы немецкой поддержки Украины демонстрируют признаки преднамеренного затягивания, как если бы речь шла о том, чтобы германо-российские отношения как можно меньше пострадали", - добавил Рау.Как сообщило агентство Bloomberg и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл, между западными странами есть негласная договорённость об ограничениях по военной помощи Украине, в частности не поставлять ВСУ боевые танки западного образца, и Берлин придерживается этой установки, хотя проблема нехватки этих машин у Бундесвера также существует.ООН не может молчать о зверствах УкраиныОфициальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел на брифинге в Женеве призвала руководство Украины хорошо обходиться с жителями недавно занятых Вооружёнными силами Украины районов Харьковской области, обвиняемыми Киевом в сотрудничестве с Россией."Хочется надеяться, что с ними будут обращаться гуманно, не будут пытать и что будет справедливое судебное разбирательство в какой-то форме", - заявила она.Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал 12 сентября, что украинские военные заняли населённые пункты на севере региона и проводят там репрессивные действия, из-за чего местным жителям приходится скрываться, они не могут пересечь границу для эвакуации в Россию.Госбюро расследований Украины сообщило 16 сентября, что завело 937 дел в отношении украинских граждан, поддержавших Россию в ходе военной спецоперации, и проверяются на причастность к "государственной измене" ещё более 1000 человек. В частности, представители ведомства упомянули дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Харьковской области, а также жителей Изюма и Купянска, перешли под контроль РФ в ходе боевых действий."Я знаю, что в районах, над которыми украинские силы сейчас вернули контроль, были люди, в которых украинские власти видят коллаборационистов. Однако вопрос в некоторых случаях состоит в том, кого считать коллаборационистами. Возможно, некоторые люди, обвинённые в этом, не являются коллаборационистами", - сказала Троссел.Перед международным правом все равны, но Украина равнееУкраинский кризис стал одной из тем переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белграде."Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно Уставу ООН и резолюциями, но как легко забыть, что существует Устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии", - заявил Вучич.17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке принял акт о независимости региона, без учёта мнения населения. В отличие от Сербии, не признавшей отделение края, многие страны признали новый статус региона уже на следующий день, в том числе 3 постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, Великобритания и Франция. По просьбе Белграда Международный суд ООН рассмотрел вопрос о законности провозглашения независимости Косово и вынес решение: 10 из 14 членов коллегии постановили, что акт не противоречит нормам международного права. Дабы не спровоцировать ненужный парад суверенитетов, основанных на косовском прецеденте, американские и европейские чиновники стали говорить, что Косово — это особый случай.В то же время вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году Запад считает незаконным, хотя это решение принято на основании результатов референдума, прошедшего в соответствии с Уставом ООН и без нарушений, что признали иностранные наблюдатели, работавшие на избирательных участках."Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее", - добавил Вучич.За отказ осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине сербский лидер подвергается давлению со стороны Запада. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, советники президента Франции и канцлера ФРГ по внешней политике Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер на встрече с Вучичем 9 сентября призвали его скорее решать проблему Косово, что дало бы им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

https://ukraina.ru/20220901/1038338744.html

https://ukraina.ru/20220916/1038807128.html

https://ukraina.ru/20220806/1037328088.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, германия, польша, оружие, оон, пытки, харьковская область, всу, александр вучич, сербия, венгрия