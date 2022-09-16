Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября
15:45 16.09.2022 (обновлено: 15:46 16.09.2022)
Украина рассорила Германию со всеми
Накануне стало известно о недовольстве американских властей позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам вооружений ВСУ, однако разногласия у Берлина по этому поводу есть не только с США, но и с партнёрами по Евросоюзу.
"Мы принципиально расходимся сейчас с правительством Германии по важным вопросам. Без сомнения, по поводу Украины. Мы считаем, что она является частью свободного мира и ей нужно максимально помогать", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию i.pl.
По сведениям Кильского института всемирной экономики, опубликованным 15 сентября, Польша поставила Украине вооружений и военной техники на сумму €1,8 млрд, Германия – на €1,2 млрд, лидируют по этому показателю США (€25 млрд) и Великобритания (€4 млрд).
"Польша не жалеет сил и средств, чтобы оказать эту помощь. Между тем масштабы и темпы немецкой поддержки Украины демонстрируют признаки преднамеренного затягивания, как если бы речь шла о том, чтобы германо-российские отношения как можно меньше пострадали", - добавил Рау.
1 сентября, 16:19Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭСБританские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА "Новости" 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Как сообщило агентство Bloomberg и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл, между западными странами есть негласная договорённость об ограничениях по военной помощи Украине, в частности не поставлять ВСУ боевые танки западного образца, и Берлин придерживается этой установки, хотя проблема нехватки этих машин у Бундесвера также существует.
ООН не может молчать о зверствах Украины
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел на брифинге в Женеве призвала руководство Украины хорошо обходиться с жителями недавно занятых Вооружёнными силами Украины районов Харьковской области, обвиняемыми Киевом в сотрудничестве с Россией.
"Хочется надеяться, что с ними будут обращаться гуманно, не будут пытать и что будет справедливое судебное разбирательство в какой-то форме", - заявила она.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал 12 сентября, что украинские военные заняли населённые пункты на севере региона и проводят там репрессивные действия, из-за чего местным жителям приходится скрываться, они не могут пересечь границу для эвакуации в Россию.
Госбюро расследований Украины сообщило 16 сентября, что завело 937 дел в отношении украинских граждан, поддержавших Россию в ходе военной спецоперации, и проверяются на причастность к "государственной измене" ещё более 1000 человек. В частности, представители ведомства упомянули дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Харьковской области, а также жителей Изюма и Купянска, перешли под контроль РФ в ходе боевых действий.
15:40Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в ИзюмеДелегация мониторинговой миссии по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей, сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел
"Я знаю, что в районах, над которыми украинские силы сейчас вернули контроль, были люди, в которых украинские власти видят коллаборационистов. Однако вопрос в некоторых случаях состоит в том, кого считать коллаборационистами. Возможно, некоторые люди, обвинённые в этом, не являются коллаборационистами", - сказала Троссел.
Перед международным правом все равны, но Украина равнее
Украинский кризис стал одной из тем переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белграде.
"Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно Уставу ООН и резолюциями, но как легко забыть, что существует Устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии", - заявил Вучич.
17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке принял акт о независимости региона, без учёта мнения населения. В отличие от Сербии, не признавшей отделение края, многие страны признали новый статус региона уже на следующий день, в том числе 3 постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, Великобритания и Франция. По просьбе Белграда Международный суд ООН рассмотрел вопрос о законности провозглашения независимости Косово и вынес решение: 10 из 14 членов коллегии постановили, что акт не противоречит нормам международного права. Дабы не спровоцировать ненужный парад суверенитетов, основанных на косовском прецеденте, американские и европейские чиновники стали говорить, что Косово — это особый случай.
В то же время вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году Запад считает незаконным, хотя это решение принято на основании результатов референдума, прошедшего в соответствии с Уставом ООН и без нарушений, что признали иностранные наблюдатели, работавшие на избирательных участках.
"Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее", - добавил Вучич.
За отказ осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине сербский лидер подвергается давлению со стороны Запада. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, советники президента Франции и канцлера ФРГ по внешней политике Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер на встрече с Вучичем 9 сентября призвали его скорее решать проблему Косово, что дало бы им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.