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Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города

Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города - 16.09.2022 Украина.ру

Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города

В результате ракетного удара по центру Херсона погибли три человека, сообщает 16 сентября Интерфакс, ссылаясь на местную военно-гражданскую администрацию (ВГА)

2022-09-16T15:43

2022-09-16T15:43

2022-09-16T15:43

новости

удар

ракетный удар

херсон

администрация

погибшие

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По центру города прилетело 5 ракет HIMARS. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что ракеты попали по его кабинету, а сам он чудом выжил.Также в местном органе власти заявили, что целью удара ВСУ по Херсону был и. о. главы ВГА Херсонской области.В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.Сегодня, 16 сентября 2022 года, ВСУ и украинские националисты обстреляли здание администрации Херсонской области. В результате были ранены 13 человек. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, десять - в состоянии средней тяжести.

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новости, удар, ракетный удар, херсон, администрация, погибшие