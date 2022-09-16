Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города - 16.09.2022 Украина.ру
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Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города
Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города - 16.09.2022 Украина.ру
Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города
В результате ракетного удара по центру Херсона погибли три человека, сообщает 16 сентября Интерфакс, ссылаясь на местную военно-гражданскую администрацию (ВГА)
2022-09-16T15:43
2022-09-16T15:43
новости
удар
ракетный удар
херсон
администрация
погибшие
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По центру города прилетело 5 ракет HIMARS. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что ракеты попали по его кабинету, а сам он чудом выжил.Также в местном органе власти заявили, что целью удара ВСУ по Херсону был и. о. главы ВГА Херсонской области.В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.Сегодня, 16 сентября 2022 года, ВСУ и украинские националисты обстреляли здание администрации Херсонской области. В результате были ранены 13 человек. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, десять - в состоянии средней тяжести.
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новости, удар, ракетный удар, херсон, администрация, погибшие
Новости, удар, ракетный удар, Херсон, администрация, погибшие

Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города

15:43 16.09.2022
 
© Украина.руХерсон администрация здание
Херсон администрация здание
© Украина.ру
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В результате ракетного удара по центру Херсона погибли три человека, сообщает 16 сентября Интерфакс, ссылаясь на местную военно-гражданскую администрацию (ВГА)
"Трое погибших - водитель и двое прохожих", - сказал представитель экстренных служб", - сообщает агентство.
По центру города прилетело 5 ракет HIMARS. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что ракеты попали по его кабинету, а сам он чудом выжил.
Сегодня меня могло не стать, но Бог меня сохранил. Случай - это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться своим собственным именем.
Также в местном органе власти заявили, что целью удара ВСУ по Херсону был и. о. главы ВГА Херсонской области.
В телеграм-канале Минздрава Херсонской области сообщается о 13 раненных.
Сегодня, 16 сентября 2022 года, ВСУ и украинские националисты обстреляли здание администрации Херсонской области. В результате были ранены 13 человек. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, десять - в состоянии средней тяжести.
Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео
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