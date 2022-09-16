https://ukraina.ru/20220916/1038807128.html
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме - 16.09.2022 Украина.ру
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
Делегация мониторинговой миссии по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей, сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:48
новости
изюм
харьковская область
комиссия
права человека
украина
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Об этом она заявила на брифинге организации в Женеве.Комиссия проверит заявления украинской стороны о якобы обнаруженном в Изюме массовом захоронении.Ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру завил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района, и что киевский режим может устроить там такую же провокацию, как в Буче (Киевская область) на фоне массовых репрессий.Представитель патриотического движения "Кибер Фронт Z" Максим Иванов в интервью Украина.ру объяснил, что новую инсценировку Киев, скорее всего, станет готовить тщательнее, потому что "у западных специалистов богатый опыт (те же Белые каски в Сирии) и отличное понимание, что второй раз Буча не сработает, а в худшем случае заставит сомневаться в "Буче №1".
https://ukraina.ru/20220915/1038771864.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, изюм, харьковская область, комиссия, права человека, украина
Новости, Изюм, Харьковская область, комиссия, права человека, Украина
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
15:40 16.09.2022 (обновлено: 15:48 16.09.2022)
Делегация мониторинговой миссии по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей, сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел
Об этом она заявила на брифинге организации в Женеве.
Комиссия проверит заявления украинской стороны о якобы обнаруженном в Изюме массовом захоронении.
Ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру завил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района, и что киевский режим может устроить там такую же провокацию, как в Буче (Киевская область) на фоне массовых репрессий.
Представитель патриотического движения "Кибер Фронт Z" Максим Иванов в интервью Украина.ру объяснил, что новую инсценировку Киев, скорее всего, станет готовить тщательнее, потому что "у западных специалистов богатый опыт (те же Белые каски в Сирии) и отличное понимание, что второй раз Буча не сработает, а в худшем случае заставит сомневаться в "Буче №1".