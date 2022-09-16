Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме - 16.09.2022 Украина.ру
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Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме - 16.09.2022 Украина.ру
Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
Делегация мониторинговой миссии по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей, сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:48
новости
изюм
харьковская область
комиссия
права человека
украина
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Об этом она заявила на брифинге организации в Женеве.Комиссия проверит заявления украинской стороны о якобы обнаруженном в Изюме массовом захоронении.Ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру завил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района, и что киевский режим может устроить там такую же провокацию, как в Буче (Киевская область) на фоне массовых репрессий.Представитель патриотического движения "Кибер Фронт Z" Максим Иванов в интервью Украина.ру объяснил, что новую инсценировку Киев, скорее всего, станет готовить тщательнее, потому что "у западных специалистов богатый опыт (те же Белые каски в Сирии) и отличное понимание, что второй раз Буча не сработает, а в худшем случае заставит сомневаться в "Буче №1".
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новости, изюм, харьковская область, комиссия, права человека, украина
Новости, Изюм, Харьковская область, комиссия, права человека, Украина

Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме

15:40 16.09.2022 (обновлено: 15:48 16.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Делегация мониторинговой миссии по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей, сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел
Об этом она заявила на брифинге организации в Женеве.
Комиссия проверит заявления украинской стороны о якобы обнаруженном в Изюме массовом захоронении.
Ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру завил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района, и что киевский режим может устроить там такую же провокацию, как в Буче (Киевская область) на фоне массовых репрессий.
Представитель патриотического движения "Кибер Фронт Z" Максим Иванов в интервью Украина.ру объяснил, что новую инсценировку Киев, скорее всего, станет готовить тщательнее, потому что "у западных специалистов богатый опыт (те же Белые каски в Сирии) и отличное понимание, что второй раз Буча не сработает, а в худшем случае заставит сомневаться в "Буче №1".
Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков
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Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. ВидеоПолитолог, публицист, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал телефонные переговоры президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также рассказал о методах борьбы с украинскими репрессиями, угрозами в адрес артистов и пропагандой киевского режима:
 
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