Как Бен Ходжес разваливает Россию - 16.09.2022 Украина.ру
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Как Бен Ходжес разваливает Россию
Как Бен Ходжес разваливает Россию - 16.09.2022 Украина.ру
Как Бен Ходжес разваливает Россию
Командующий армией США в Европе в 2014-18 годах, генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III – достаточно известный эксперт по вопросам противостояния Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T18:17
2022-09-16T18:17
россия
украина
спецоперация
аналитика
бен ходжес
распад
эксклюзив
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Командующий армией США в Европе в 2014-18 годах, генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III – достаточно известный эксперт по вопросам противостояния России. Это его основная специализация во время воинской службы, да и после неё – сейчас он является заведующим кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики во Флориде. Нам встречались даже упоминания, что он был "советником" Петра Порошенко, чего конечно же не было.13 сентября Ходжес опубликовал в британской The Daily Telegraph статью "Готовьтесь к распаду самой России". О том, что целью Запада (и Украины) является организация распада России, так же, как распался СССР, говорится в последнее время совершенно открыто. Ходжес же попытался описать объективные причины, по которым Россия может развалиться. Ну или то, что он считает "объективными причинами".Свой интерес он объясняет так: "если мы не сумеем подготовиться к этому вероятному сценарию так же, как не смогли подготовиться к распаду Советского Союза, это может привести к колоссальной дестабилизации в геополитике". О той деятельности, которую ведут в этом направлении западные службы психологической войны он не говорит. Ну понятно же – если в мире происходит что-то нехорошее, то Запад тут не причём.Причин распада, по его мнению, три."Во-первых, это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля".Ходжес считает, что российская армия уже разгромлена на Украине и "если бы какие-то воинствующие чеченцы решили бы развязать ещё одну войну за независимость, где бы Путин нашел военные ресурсы на неё сейчас, когда он так много отдал на вооруженный конфликт на Украине?" (не будем придираться: "чеченцы", в данном случае, просто фигура речи – национальность, хорошо известная за пределами России).Честно говоря, даже не знаем за что тут сразу хвататься… Потому будем разбираться по порядку.Начнём с того, что Ходжес исходит из факта военного разгрома России на Украине. Факта этого не имеет место быть, и он не объясняет, почему этот факт имеет место быть хотя бы в представимом будущем. Но, в конце концов, он художник, он так видит. Примем это утверждение на веру.1. На настоящий момент Вооружённые силы пользуются поддержкой абсолютного большинства россиян (данные мартовского опроса ВЦИОМ – 84%), так же большинство поддерживает Специальную военную операцию (августовские данные – 70%). В случае поражения уровень общественной поддержки снизится, но касаться это будет не всей армии в целом, а только генералитета.2. Если бы "эксперт по России" хотя бы в общих чертах знал российскую историю, он был легко выяснил, что разгром значительной части Красной армии в 1941 году доверие к ней отнюдь не подорвал. Вообще, подрывают доверие не военные поражения, а мирные капитуляции, как это было в 90-х.3. Армия никогда не была "основой легитимности Кремля". Вообще армия может быть основой легитимности какой-то власти только в случае военного переворота и только непродолжительное время.4. Фрагмент с чеченцами увязывается с "непропорциональностью набора представителей этнических меньшинств (…), что вызвало недовольство, забыть которое будет непросто". Это утверждение не просто ложь, а элемент той самой информационно-психологической войны, которую ведёт Запад против России. Тут, кстати, вопрос – Ходжес использует пропагандистскую "залепуху" для обоснования своих выводов осознанно или действительно не понимает, что "плач по несчастным бурятам" в западных и украинских СМИ не имеет отношения к реальности?При этом, неудача СВО и подписание какого-нибудь "Минска 3" или "Стамбула 1" действительно вызовет недовольство в российском обществе и может даже спровоцировать политический кризис. Но недовольство это будет иметь не антивоенный, а провоенный характер."Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, слишком разрушителен, чтобы прокормить население в 144 миллиона человек".По мнению Ходжеса, российская экономика держится на продаже нефти, газа и оружия. И если всё это перестанет продаваться… Стоп. А почему перестанет-то? Покупатели на это всё всегда найдутся. Та же Европа, которая будет вынуждена покупать те же газ и нефть, только с "перебитыми номерами", через третьи страны. Так же, как Украина сейчас покупает "европейский", а Прибалтика – "американский" газ из российских месторождений.Если же говорить о "прокорме", то как-то странно не замечать, что Россия – крупнейший экспортёр сельскохозяйственной продукции (доля на мировом рынке пшеницы – до 20%, на мировом рынке мяса – 4% и т.п.).Безусловно, санкции нанесли и ещё нанесут существенный ущерб российской экономике, но это будет касаться не сырьевых, а высокотехнологических отраслей, где Россия уже ищет (и находит!) новых партнёров, а рано или поздно начнёт замещать импорт собственным производством.В-третьих, хотя Россия не может прокормить 144 млн (см. пункт 2), её население очень малочисленно – "несмотря на то, что страна по территории в 70 раз больше Соединенного Королевства, ее население превышает британское всего в два раза". Если вы видите в этих утверждениях противоречия, вы, наверняка, российский шпион…Впрочем, это противоречие Ходжес внёс в текст умышленно: "эти цифры и в лучшие времена не позволяют легко достичь гражданской солидарности, но сейчас, когда "метрополия" в слабом положении, чувство принадлежности к одной нации может быстро ослабнуть".Это утверждение очень похоже на "Транспортную теорему" российского писателя-фантаста и футуролога Сергея Переслегина: "провинция отпадёт от государства, если информационная и транспортная связность между центром и провинцией станет существенно меньше, чем связность внутри провинции или между провинцией и зарубежным центром управления". Формулировка красивая, но бессмысленная – все связи не учтёшь, а словечко "существенно" явно позаимствовано из каких-то очень точных наук. Но это не точно.Опять же, если бы Ходжес знал историю, он вспомнил бы, что, например, в 1612 году Москву освобождало от "евроинтеграторов" ополчение, собранное в Нижнем Новгороде. Кстати, даже во второй половине XVII века, когда страна уже оправилась от "Великого голода" и Смуты, её население было на порядок меньше чем сейчас… Впрочем, знание Ходжесом истории описывается украинской поговоркой "не знал, не знал, да и забыл".Резюмируя сказанное: опубликованный в The Daily Telegraph текст относится, скорее, к жанру "блокнот пропагандиста" – чтобы желающий принять участие в информационной войне мог ответить на вопрос, с какой, собственно, радости Россия должна развалиться. Научной ценности не имеет. В топку.
https://ukraina.ru/20220530/1034055308.html
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россия, украина, спецоперация, аналитика, бен ходжес, распад, эксклюзив
Россия, Украина, Спецоперация, аналитика, Бен Ходжес, распад, Эксклюзив

Как Бен Ходжес разваливает Россию

18:17 16.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгенерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес
генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Командующий армией США в Европе в 2014-18 годах, генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III – достаточно известный эксперт по вопросам противостояния России. Это его основная специализация во время воинской службы, да и после неё – сейчас он является заведующим кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики во Флориде. Нам встречались даже упоминания, что он был "советником" Петра Порошенко, чего конечно же не было.
13 сентября Ходжес опубликовал в британской The Daily Telegraph статью "Готовьтесь к распаду самой России". О том, что целью Запада (и Украины) является организация распада России, так же, как распался СССР, говорится в последнее время совершенно открыто. Ходжес же попытался описать объективные причины, по которым Россия может развалиться. Ну или то, что он считает "объективными причинами".
Ярослав Грицак советский и украинский историк и публицист. Доктор исторических наук, профессор. - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:33
Не догнать, так согреться. Украинские идеологи и их мечты о распаде РоссииВ украинских СМИ любят цитировать профессора Католического университета Ярослава Грицака. Он действительно серьёзный учёный ещё советской закалки (кандидатскую диссертацию защитил в 1987 году), а сейчас занимается широким кругом проблем формирования современной украинской нации. Ну и занимает, понятно, «патриотическую» (русофобскую) позицию
Свой интерес он объясняет так: "если мы не сумеем подготовиться к этому вероятному сценарию так же, как не смогли подготовиться к распаду Советского Союза, это может привести к колоссальной дестабилизации в геополитике". О той деятельности, которую ведут в этом направлении западные службы психологической войны он не говорит. Ну понятно же – если в мире происходит что-то нехорошее, то Запад тут не причём.
Причин распада, по его мнению, три.
"Во-первых, это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля".
Ходжес считает, что российская армия уже разгромлена на Украине и "если бы какие-то воинствующие чеченцы решили бы развязать ещё одну войну за независимость, где бы Путин нашел военные ресурсы на неё сейчас, когда он так много отдал на вооруженный конфликт на Украине?" (не будем придираться: "чеченцы", в данном случае, просто фигура речи – национальность, хорошо известная за пределами России).
Честно говоря, даже не знаем за что тут сразу хвататься… Потому будем разбираться по порядку.
Начнём с того, что Ходжес исходит из факта военного разгрома России на Украине. Факта этого не имеет место быть, и он не объясняет, почему этот факт имеет место быть хотя бы в представимом будущем. Но, в конце концов, он художник, он так видит. Примем это утверждение на веру.
1. На настоящий момент Вооружённые силы пользуются поддержкой абсолютного большинства россиян (данные мартовского опроса ВЦИОМ – 84%), так же большинство поддерживает Специальную военную операцию (августовские данные – 70%). В случае поражения уровень общественной поддержки снизится, но касаться это будет не всей армии в целом, а только генералитета.
2. Если бы "эксперт по России" хотя бы в общих чертах знал российскую историю, он был легко выяснил, что разгром значительной части Красной армии в 1941 году доверие к ней отнюдь не подорвал. Вообще, подрывают доверие не военные поражения, а мирные капитуляции, как это было в 90-х.
3. Армия никогда не была "основой легитимности Кремля". Вообще армия может быть основой легитимности какой-то власти только в случае военного переворота и только непродолжительное время.
4. Фрагмент с чеченцами увязывается с "непропорциональностью набора представителей этнических меньшинств (…), что вызвало недовольство, забыть которое будет непросто". Это утверждение не просто ложь, а элемент той самой информационно-психологической войны, которую ведёт Запад против России. Тут, кстати, вопрос – Ходжес использует пропагандистскую "залепуху" для обоснования своих выводов осознанно или действительно не понимает, что "плач по несчастным бурятам" в западных и украинских СМИ не имеет отношения к реальности?
При этом, неудача СВО и подписание какого-нибудь "Минска 3" или "Стамбула 1" действительно вызовет недовольство в российском обществе и может даже спровоцировать политический кризис. Но недовольство это будет иметь не антивоенный, а провоенный характер.
"Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, слишком разрушителен, чтобы прокормить население в 144 миллиона человек".
По мнению Ходжеса, российская экономика держится на продаже нефти, газа и оружия. И если всё это перестанет продаваться… Стоп. А почему перестанет-то? Покупатели на это всё всегда найдутся. Та же Европа, которая будет вынуждена покупать те же газ и нефть, только с "перебитыми номерами", через третьи страны. Так же, как Украина сейчас покупает "европейский", а Прибалтика – "американский" газ из российских месторождений.
Если же говорить о "прокорме", то как-то странно не замечать, что Россия – крупнейший экспортёр сельскохозяйственной продукции (доля на мировом рынке пшеницы – до 20%, на мировом рынке мяса – 4% и т.п.).
Безусловно, санкции нанесли и ещё нанесут существенный ущерб российской экономике, но это будет касаться не сырьевых, а высокотехнологических отраслей, где Россия уже ищет (и находит!) новых партнёров, а рано или поздно начнёт замещать импорт собственным производством.
В-третьих, хотя Россия не может прокормить 144 млн (см. пункт 2), её население очень малочисленно – "несмотря на то, что страна по территории в 70 раз больше Соединенного Королевства, ее население превышает британское всего в два раза". Если вы видите в этих утверждениях противоречия, вы, наверняка, российский шпион…
Впрочем, это противоречие Ходжес внёс в текст умышленно: "эти цифры и в лучшие времена не позволяют легко достичь гражданской солидарности, но сейчас, когда "метрополия" в слабом положении, чувство принадлежности к одной нации может быстро ослабнуть".
Это утверждение очень похоже на "Транспортную теорему" российского писателя-фантаста и футуролога Сергея Переслегина: "провинция отпадёт от государства, если информационная и транспортная связность между центром и провинцией станет существенно меньше, чем связность внутри провинции или между провинцией и зарубежным центром управления". Формулировка красивая, но бессмысленная – все связи не учтёшь, а словечко "существенно" явно позаимствовано из каких-то очень точных наук. Но это не точно.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 19:03
Секта в ожидании «неизбежного распада» РоссииДолгое время отколовшиеся от России соседи (бывшие республики СССР, особенно его европейской части) жили ожиданием «неизбежного распада» России
Опять же, если бы Ходжес знал историю, он вспомнил бы, что, например, в 1612 году Москву освобождало от "евроинтеграторов" ополчение, собранное в Нижнем Новгороде. Кстати, даже во второй половине XVII века, когда страна уже оправилась от "Великого голода" и Смуты, её население было на порядок меньше чем сейчас… Впрочем, знание Ходжесом истории описывается украинской поговоркой "не знал, не знал, да и забыл".
Резюмируя сказанное: опубликованный в The Daily Telegraph текст относится, скорее, к жанру "блокнот пропагандиста" – чтобы желающий принять участие в информационной войне мог ответить на вопрос, с какой, собственно, радости Россия должна развалиться. Научной ценности не имеет. В топку.
 
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