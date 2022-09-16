Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
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Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео
Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео
В пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как сообщают власти региона, была... Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T15:08
2022-09-16T15:08
херсон
видео
обстрелы
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В пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как сообщают власти региона, была ранена начальник департамента труда военно-гражданской администрации, погиб её водитель. Здание ВГА Херсонской области получило существенные повреждения. Пострадали также жилые дома, находящиеся неподалёку.Подробности - в видеоматериале.
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херсон, видео, обстрелы, видео
Херсон, Видео, обстрелы

Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео

15:08 16.09.2022
 
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В пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как сообщают власти региона, была ранена начальник департамента труда военно-гражданской администрации, погиб её водитель. Здание ВГА Херсонской области получило существенные повреждения. Пострадали также жилые дома, находящиеся неподалёку.
Подробности - в видеоматериале.
 
ХерсонВидеообстрелы
 
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