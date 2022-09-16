https://ukraina.ru/20220916/1038805428.html

Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео

Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео - 16.09.2022 Украина.ру

Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео

В пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как сообщают власти региона, была... Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T15:08

2022-09-16T15:08

2022-09-16T15:08

херсон

видео

обстрелы

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В пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как сообщают власти региона, была ранена начальник департамента труда военно-гражданской администрации, погиб её водитель. Здание ВГА Херсонской области получило существенные повреждения. Пострадали также жилые дома, находящиеся неподалёку.Подробности - в видеоматериале.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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