https://ukraina.ru/20220916/1038805107.html

Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте

Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте - 16.09.2022 Украина.ру

Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте

Терактом, в результате которого погибли Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический, написал 16 сентября в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник

2022-09-16T14:42

2022-09-16T14:42

2022-09-16T14:42

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Он заверил, что уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления.Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не должны никого бояться, потому что этого добиваются террористы.Ранее в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв, двое человек погибли, несколько было ранено.

https://ukraina.ru/20220916/1038802380.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, терроризм, теракт, леонид пасечник, луганск