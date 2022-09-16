Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте - 16.09.2022 Украина.ру
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Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте - 16.09.2022 Украина.ру
Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
Терактом, в результате которого погибли Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический, написал 16 сентября в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник
2022-09-16T14:42
2022-09-16T14:42
новости
лнр
терроризм
теракт
леонид пасечник
луганск
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Он заверил, что уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления.Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не должны никого бояться, потому что этого добиваются террористы.Ранее в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв, двое человек погибли, несколько было ранено.
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новости, лнр, терроризм, теракт, леонид пасечник, луганск
Новости, ЛНР, терроризм, теракт, Леонид Пасечник, Луганск

Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте

14:42 16.09.2022
 
© пресс-служба ЛНРЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© пресс-служба ЛНР
Читать в
Терактом, в результате которого погибли Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический, написал 16 сентября в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник
Взрыв, произошедший в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством – террористом.
Он заверил, что уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не должны никого бояться, потому что этого добиваются террористы.
Ранее в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв, двое человек погибли, несколько было ранено.
Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
13:45
В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республикиГенпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генеральной прокуратуры в Луганске, эту информацию официально подтвердил помощник главы МВД республики, передает 16 сентября РИА Новости
 
НовостиЛНРтерроризмтерактЛеонид ПасечникЛуганск
 
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