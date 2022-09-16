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Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте - 16.09.2022 Украина.ру
Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
Терактом, в результате которого погибли Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический, написал 16 сентября в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник
2022-09-16T14:42
2022-09-16T14:42
2022-09-16T14:42
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теракт
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Он заверил, что уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления.Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не должны никого бояться, потому что этого добиваются террористы.Ранее в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв, двое человек погибли, несколько было ранено.
https://ukraina.ru/20220916/1038802380.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, терроризм, теракт, леонид пасечник, луганск
Новости, ЛНР, терроризм, теракт, Леонид Пасечник, Луганск
Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
Терактом, в результате которого погибли Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический, написал 16 сентября в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник