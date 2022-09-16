https://ukraina.ru/20220916/1038802380.html

В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики

В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики - 16.09.2022 Украина.ру

В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генеральной прокуратуры в Луганске, эту информацию официально подтвердил помощник главы МВД республики, передает 16 сентября РИА Новости

2022-09-16T13:45

2022-09-16T13:45

2022-09-16T13:45

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гибель

взрыв

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Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. По этой информации, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора.Взрыв в здании генпрокуратуры прогремел днем 16 сентября. Здание и район были оцеплены, известно, что кроме Горенко есть пострадавшие.На третьем этаже здания видны повреждения, выбиты окна.

https://ukraina.ru/20220916/1038795929.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, генпрокуратура, гибель, взрыв