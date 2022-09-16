https://ukraina.ru/20220916/1038802380.html
В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики - 16.09.2022 Украина.ру
В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генеральной прокуратуры в Луганске, эту информацию официально подтвердил помощник главы МВД республики, передает 16 сентября РИА Новости
2022-09-16T13:45
2022-09-16T13:45
2022-09-16T13:45
новости
лнр
генпрокуратура
гибель
взрыв
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Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. По этой информации, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора.Взрыв в здании генпрокуратуры прогремел днем 16 сентября. Здание и район были оцеплены, известно, что кроме Горенко есть пострадавшие.На третьем этаже здания видны повреждения, выбиты окна.
https://ukraina.ru/20220916/1038795929.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, генпрокуратура, гибель, взрыв
Новости, ЛНР, генпрокуратура, гибель, взрыв
В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генеральной прокуратуры в Луганске, эту информацию официально подтвердил помощник главы МВД республики, передает 16 сентября РИА Новости