Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
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Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
2022-09-16T11:48
2022-09-16T11:49
ростислав ищенко
видео
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00:32 – Проект по гарантиям безопасности: чего хочет Украина и пойдёт ли на это Запад; 06:27 - Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Получат ли поляки хоть что-нибудь?12:50 – Саммит ШОС в Самарканде: что изменит вхождение Ирана в эту организацию? 16:45 – Перспективы ОДКБ;20:09 – ЕС вводит санкции против россиян и снимает их с экс-президента Украины Виктора Януковича: чем вызван данный шаг; 21:50 – Народных артистов Украины, поддерживающих Россию или не высказывающихся на тему военной спецоперации, будут лишать званий. Что дальше?
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452
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ростислав ищенко, видео, видео
Ростислав Ищенко, Видео

Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео

11:48 16.09.2022 (обновлено: 11:49 16.09.2022)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
00:32 – Проект по гарантиям безопасности: чего хочет Украина и пойдёт ли на это Запад;
06:27 - Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Получат ли поляки хоть что-нибудь?
12:50 – Саммит ШОС в Самарканде: что изменит вхождение Ирана в эту организацию?
16:45 – Перспективы ОДКБ;
20:09 – ЕС вводит санкции против россиян и снимает их с экс-президента Украины Виктора Януковича: чем вызван данный шаг;
21:50 – Народных артистов Украины, поддерживающих Россию или не высказывающихся на тему военной спецоперации, будут лишать званий. Что дальше?
 
Ростислав ИщенкоВидео
 
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