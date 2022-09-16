https://ukraina.ru/20220916/1038794267.html
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
2022-09-16T11:48
2022-09-16T11:48
2022-09-16T11:49
ростислав ищенко
видео
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00:32 – Проект по гарантиям безопасности: чего хочет Украина и пойдёт ли на это Запад; 06:27 - Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Получат ли поляки хоть что-нибудь?12:50 – Саммит ШОС в Самарканде: что изменит вхождение Ирана в эту организацию? 16:45 – Перспективы ОДКБ;20:09 – ЕС вводит санкции против россиян и снимает их с экс-президента Украины Виктора Януковича: чем вызван данный шаг; 21:50 – Народных артистов Украины, поддерживающих Россию или не высказывающихся на тему военной спецоперации, будут лишать званий. Что дальше?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, видео
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
11:48 16.09.2022 (обновлено: 11:49 16.09.2022)
Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
00:32 – Проект по гарантиям безопасности: чего хочет Украина и пойдёт ли на это Запад;
06:27 - Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Получат ли поляки хоть что-нибудь?
12:50 – Саммит ШОС в Самарканде: что изменит вхождение Ирана в эту организацию?
16:45 – Перспективы ОДКБ;
20:09 – ЕС вводит санкции против россиян и снимает их с экс-президента Украины Виктора Януковича: чем вызван данный шаг;
21:50 – Народных артистов Украины, поддерживающих Россию или не высказывающихся на тему военной спецоперации, будут лишать званий. Что дальше?