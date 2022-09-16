https://ukraina.ru/20220916/1038794267.html

Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео

Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео - 16.09.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:

2022-09-16T11:48

2022-09-16T11:48

2022-09-16T11:49

ростислав ищенко

видео

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00:32 – Проект по гарантиям безопасности: чего хочет Украина и пойдёт ли на это Запад; 06:27 - Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Получат ли поляки хоть что-нибудь?12:50 – Саммит ШОС в Самарканде: что изменит вхождение Ирана в эту организацию? 16:45 – Перспективы ОДКБ;20:09 – ЕС вводит санкции против россиян и снимает их с экс-президента Украины Виктора Януковича: чем вызван данный шаг; 21:50 – Народных артистов Украины, поддерживающих Россию или не высказывающихся на тему военной спецоперации, будут лишать званий. Что дальше?

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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