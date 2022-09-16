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Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты

Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты - 16.09.2022 Украина.ру

Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты

Любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник 15 сентября на встрече с родственниками погибших героев республики

2022-09-16T09:42

2022-09-16T09:42

2022-09-16T09:42

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По его словам, сейчас в республике в штатном режиме работают предприятия, заводы, выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные пособия, а специалисты из РФ продолжают принимать меры по восстановлению инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, леонид пасечник, всу