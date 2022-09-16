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Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты
Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты - 16.09.2022 Украина.ру
Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты
Любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник 15 сентября на встрече с родственниками погибших героев республики
2022-09-16T09:42
2022-09-16T09:42
2022-09-16T09:42
новости
лнр
леонид пасечник
всу
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По его словам, сейчас в республике в штатном режиме работают предприятия, заводы, выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные пособия, а специалисты из РФ продолжают принимать меры по восстановлению инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, леонид пасечник, всу
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, ВСУ
Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты
Любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник 15 сентября на встрече с родственниками погибших героев республики
"Хочу заверить, что оснований для паники нет. Союзные войска гарантируют безопасность наших границ. Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет", — заявил глава ЛНР.
По его словам, сейчас в республике в штатном режиме работают предприятия, заводы, выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные пособия, а специалисты из РФ продолжают принимать меры по восстановлению инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.