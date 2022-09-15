В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"
Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
Антитеррористическая комиссия Валуйского городского округа перевела школы у границы с Украиной на дистанционный формат работы. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил Гладков.
"Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере", - написал Гладков.
В Валуйском районе на "дистанционку" перевели школьников из 15-километровой зоны от границы, в Шебекинском городском округе - 10-километровой зоны, за исключением Шебекино.
Накануне украинские войска обстреляли села Журавлевку, Нехотеевку, Логачевку, Красный Хутор. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.
Вчера, 09:56Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской областиПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками села Шелаево в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе СК России