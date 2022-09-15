https://ukraina.ru/20220915/1038746214.html

В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"

В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку" - 15.09.2022 Украина.ру

В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"

Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

2022-09-15T09:42

2022-09-15T09:42

2022-09-15T09:42

новости

школы

дистанционное обучение

украина

обстрелы

белгородская область

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Антитеррористическая комиссия Валуйского городского округа перевела школы у границы с Украиной на дистанционный формат работы. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил Гладков. В Валуйском районе на "дистанционку" перевели школьников из 15-километровой зоны от границы, в Шебекинском городском округе - 10-километровой зоны, за исключением Шебекино. Накануне украинские войска обстреляли села Журавлевку, Нехотеевку, Логачевку, Красный Хутор. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.

https://ukraina.ru/20220914/1038713075.html

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новости, школы, дистанционное обучение, украина, обстрелы, белгородская область