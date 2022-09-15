В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку" - 15.09.2022 Украина.ру
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В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"
В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку" - 15.09.2022 Украина.ру
В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"
Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-09-15T09:42
2022-09-15T09:42
новости
школы
дистанционное обучение
украина
обстрелы
белгородская область
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Антитеррористическая комиссия Валуйского городского округа перевела школы у границы с Украиной на дистанционный формат работы. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил Гладков. В Валуйском районе на "дистанционку" перевели школьников из 15-километровой зоны от границы, в Шебекинском городском округе - 10-километровой зоны, за исключением Шебекино. Накануне украинские войска обстреляли села Журавлевку, Нехотеевку, Логачевку, Красный Хутор. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.
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новости, школы, дистанционное обучение, украина, обстрелы, белгородская область
Новости, школы, дистанционное обучение, Украина, обстрелы, Белгородская область

В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"

09:42 15.09.2022
 
© пресс-служба губернатора Белгородской областиЭвакуация в селе Красный Хутор Белгородского района
Эвакуация в селе Красный Хутор Белгородского района
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Читать в
Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
Антитеррористическая комиссия Валуйского городского округа перевела школы у границы с Украиной на дистанционный формат работы. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил Гладков.
"Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере", - написал Гладков.
В Валуйском районе на "дистанционку" перевели школьников из 15-километровой зоны от границы, в Шебекинском городском округе - 10-километровой зоны, за исключением Шебекино.
Накануне украинские войска обстреляли села Журавлевку, Нехотеевку, Логачевку, Красный Хутор. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.
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Новостишколыдистанционное обучениеУкраинаобстрелыБелгородская область
 
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