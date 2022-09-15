https://ukraina.ru/20220915/1038742119.html

В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"

В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления" - 15.09.2022 Украина.ру

В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"

США необходимо обеспечить поставки военной помощи Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNN

2022-09-15T08:47

2022-09-15T08:47

2022-09-15T08:47

новости

сша

украина

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/71/1032527102_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b2486db7dec7580a39259ae861ac41ac.jpg

США необходимо обеспечить поставки военных мощностей Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNNРанее он сообщил, что США в ближайшие дни планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву, а до этого американские СМИ со ссылкой на источники в конгрессе писали, что размер помощи составит 600 миллионов долларов.Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.При этом Россия неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию. А президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.

https://ukraina.ru/20220914/1038690848.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, оружие