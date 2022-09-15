В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления" - 15.09.2022 Украина.ру
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В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"
В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления" - 15.09.2022 Украина.ру
В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"
США необходимо обеспечить поставки военной помощи Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNN
2022-09-15T08:47
2022-09-15T08:47
новости
сша
украина
оружие
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США необходимо обеспечить поставки военных мощностей Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNNРанее он сообщил, что США в ближайшие дни планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву, а до этого американские СМИ со ссылкой на источники в конгрессе писали, что размер помощи составит 600 миллионов долларов.Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.При этом Россия неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию. А президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.
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новости, сша, украина, оружие
Новости, США, Украина, оружие

В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"

08:47 15.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
- РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
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США необходимо обеспечить поставки военной помощи Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNN
США необходимо обеспечить поставки военных мощностей Украине для "продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNN
Ранее он сообщил, что США в ближайшие дни планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву, а до этого американские СМИ со ссылкой на источники в конгрессе писали, что размер помощи составит 600 миллионов долларов.
"Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления", - заявил Кирби.
Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".
В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
При этом Россия неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию. А президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.
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