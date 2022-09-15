https://ukraina.ru/20220915/1038730810.html
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС - 15.09.2022 Украина.ру
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС для того, чтобы создать ситуации, при которой для России будут огромные расходы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-09-15T06:15
2022-09-15T06:15
2022-09-15T06:15
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По его мнению, создание для РФ дополнительных проблем — главная цель Владимира Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская аэс, всу
Новости, Запорожская АЭС, ВСУ
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС для того, чтобы создать ситуации, при которой для России будут огромные расходы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Если мы берем АЭС, то это шантаж, это создание ситуации, при которой для России будут огромные расходы. Роза ветров в основном западная. В наших краях. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, создание для РФ дополнительных проблем — главная цель Владимира Зеленского.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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