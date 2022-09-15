"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС - 15.09.2022 Украина.ру
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"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС - 15.09.2022 Украина.ру
"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС для того, чтобы создать ситуации, при которой для России будут огромные расходы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-09-15T06:15
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По его мнению, создание для РФ дополнительных проблем — главная цель Владимира Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская аэс, всу
Новости, Запорожская АЭС, ВСУ

"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС

06:15 15.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС для того, чтобы создать ситуации, при которой для России будут огромные расходы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Если мы берем АЭС, то это шантаж, это создание ситуации, при которой для России будут огромные расходы. Роза ветров в основном западная. В наших краях. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, создание для РФ дополнительных проблем — главная цель Владимира Зеленского.
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский YES
Вчера, 13:29
Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
06:15"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
06:00Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
05:45Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника
05:30Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
05:15Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ
05:00Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ
04:45Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
04:30Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
04:15Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
04:00Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
19:00Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября
17:56Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
17:48"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
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17:33"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
17:30Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
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