"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС

Если мы берем АЭС, то это шантаж, это создание ситуации, при которой для России будут огромные расходы. Роза ветров в основном западная. В наших краях. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги.

Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ