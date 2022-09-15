https://ukraina.ru/20220915/1038716488.html
Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
Украинский замполит об освобождении Херсона: для меня это новость
Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он ответил на вопросы о возможном включении освобожденных территорий в состав РФ
2022-09-15T06:00
2022-09-15T06:00
2022-09-15T06:00
новости
пленный
украина
херсон
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Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант. Попал в плен в апреле.По словам украинского военного, большинство родственников у него осталось в Херсоне, несмотря на то, что последнее время он проживал в Николаеве. На уточнение журналиста о том, что большая часть Херсонской области освобождена союзными войсками, пленный с удивлением сказал, что для него это новость.На вопрос, принял бы он участие в референдуме о присоединении Херсона к Российской Федерации военный ответил следующее.
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пленный, украина, херсон
Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он ответил на вопросы о возможном включении освобожденных территорий в состав РФ
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант. Попал в плен в апреле.
По словам украинского военного, большинство родственников у него осталось в Херсоне, несмотря на то, что последнее время он проживал в Николаеве. На уточнение журналиста о том, что большая часть Херсонской области освобождена союзными войсками, пленный с удивлением сказал, что для него это новость.
На вопрос, принял бы он участие в референдуме о присоединении Херсона к Российской Федерации военный ответил следующее.
"Добровольное волеизъявление своих желаний, чтобы прийти и проголосовать. Если же референдум проводится на той или иной территории, он должен без военной администрации проходить или без какой-то силовой структуры. Тут сразу вопрос наводящий, почему же раньше он не произошел, до военной фазы? Если до того момента, начиная с 2014 года до настоящего времени не было такого референдума, принятого по Херсону, в Херсоне, то по настоящее время я был против", - сказал Батынский.