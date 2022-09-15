https://ukraina.ru/20220915/1038716488.html

Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией

Украинский замполит об освобождении Херсона: для меня это новость

Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он ответил на вопросы о возможном включении освобожденных территорий в состав РФ

2022-09-15T06:00

2022-09-15T06:00

2022-09-15T06:00

новости

пленный

украина

херсон

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Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант. Попал в плен в апреле.По словам украинского военного, большинство родственников у него осталось в Херсоне, несмотря на то, что последнее время он проживал в Николаеве. На уточнение журналиста о том, что большая часть Херсонской области освобождена союзными войсками, пленный с удивлением сказал, что для него это новость.На вопрос, принял бы он участие в референдуме о присоединении Херсона к Российской Федерации военный ответил следующее.

https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленный, украина, херсон