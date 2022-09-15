"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру
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"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима
"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима - 15.09.2022 Украина.ру
"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима
Большая часть пропаганды киевского режима построена на фейках. Об этом рассказал в интервью Украина.ру представитель патриотического движения "КИБЕР ФРОНТ Z" Максим Иванов
2022-09-15T07:45
2022-09-15T07:45
спецоперация
новости
пропаганда
интернет
фейки
киевский режим
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По его словам, распознать фейк можно по ряду косвенных признаков, таких, как излишние эмоции и ненужные подробности, которые должны придать новости "правдивый" вид.Пример — кадры с уничтоженной техникой, которую моментально выдают за "сгоревший русский танк", даже если на самом деле танк - украинский.Он добавил, что целью таких фейков является распространение паники и запугивание россиян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, новости, пропаганда, интернет, фейки, киевский режим
Спецоперация, Новости, пропаганда, интернет, фейки, киевский режим

"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима

07:45 15.09.2022
 
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
- РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
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Большая часть пропаганды киевского режима построена на фейках. Об этом рассказал в интервью Украина.ру представитель патриотического движения "КИБЕР ФРОНТ Z" Максим Иванов
По его словам, распознать фейк можно по ряду косвенных признаков, таких, как излишние эмоции и ненужные подробности, которые должны придать новости "правдивый" вид.
Пример — кадры с уничтоженной техникой, которую моментально выдают за "сгоревший русский танк", даже если на самом деле танк - украинский.

Или вчерашний фейк про серию взрывов в Таганроге, когда крупные украинские каналы и ЦИПСОшные (т.е. из центров информационно-психологических операций, являющихся подразделениями Сил специальных операций ВСУ – ред.) боты начали везде раскидывать видео с кадрами взрыва на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму.

Он добавил, что целью таких фейков является распространение паники и запугивание россиян.

Движение "Кибер фронт Z" было создано после начала СВО для борьбы с украинской и западной пропагандой. Движение объединяет вокруг себя пользователей интернета с патриотической позицией со всей России. Члены сообщества предпочитают не показывать свои лица, чтобы продолжать работу, не становясь мишенями очередных украинских фейков

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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:16
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьниковДети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"
 
СпецоперацияНовостипропагандаинтернетфейкикиевский режим
 
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