"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
Большая часть пропаганды киевского режима построена на фейках. Об этом рассказал в интервью Украина.ру представитель патриотического движения "КИБЕР ФРОНТ Z" Максим Иванов
По его словам, распознать фейк можно по ряду косвенных признаков, таких, как излишние эмоции и ненужные подробности, которые должны придать новости "правдивый" вид.
Пример — кадры с уничтоженной техникой, которую моментально выдают за "сгоревший русский танк", даже если на самом деле танк - украинский.
Или вчерашний фейк про серию взрывов в Таганроге, когда крупные украинские каналы и ЦИПСОшные (т.е. из центров информационно-психологических операций, являющихся подразделениями Сил специальных операций ВСУ – ред.) боты начали везде раскидывать видео с кадрами взрыва на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму.
Он добавил, что целью таких фейков является распространение паники и запугивание россиян.
Читать далее
Движение "Кибер фронт Z" было создано после начала СВО для борьбы с украинской и западной пропагандой. Движение объединяет вокруг себя пользователей интернета с патриотической позицией со всей России. Члены сообщества предпочитают не показывать свои лица, чтобы продолжать работу, не становясь мишенями очередных украинских фейков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
1 сентября, 17:16Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьниковДети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"