"Посеять панику": Член "Кибер фронта Z" рассказал о фейках киевского режима

Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"