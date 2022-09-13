https://ukraina.ru/20220913/1038692042.html

Участник "Кибер фронта Z" Максим Иванов о том, чем "Буча-2" будет отличаться от "Бучи-1"

Участник "Киберфронт Z" Максим Иванов: Киев придумает для США новый фейк

Участник "Кибер фронта Z" Максим Иванов о том, чем "Буча-2" будет отличаться от "Бучи-1"

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T16:24

2022-09-13T16:24

2022-09-13T17:22

интервью

фейки

украина

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Сейчас идут разговоры о попытках США начать поставки танков и истребителей на Украину. Американская оборонка неплохо на этом заработает, так что наверняка ЦИПсО придумают еще одну резонансную историю с «российскими ужастиками» для первых полос мировых газет, считает представитель патриотического движения «Кибер Фронт Z» Максим Иванов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Максим, как вы отслеживаете фейки?— Мы сообщество активистов-добровольцев, поэтому в работе опираемся на наших многочисленных сторонников. Они присылают нам подозрительные сообщения, публикации, мы их проверяем.Кстати, многие фейки, не успев попасть в инфополе, немедленно опровергаются фактами из надежных источников. Такие проявления работы вражеской пропаганды видит вся страна.Распознать фейк можно по ряду косвенных признаков: излишние эмоции, отсутствие ссылок на официальные источники, ненужные подробности, которые должны придать новости «правдивый» вид.— Много ли фейков вам удается обнаружить?— Можно сказать, большая часть киевской пропаганды построена на фейках. Авторам не важно, основан ли очередной пост на правде, если его эмоционально подали, скормили читателям и получили много просмотров.Пример — кадры с уничтоженной техникой, которую моментально выдают за «сгоревший русский танк», даже если на самом деле танк - украинский.Или вчерашний фейк про серию взрывов в Таганроге, когда крупные украинские каналы и ЦИПСОшные боты начали везде раскидывать видео с кадрами взрыва на аэродроме в Новофедоровке в Крыму.У такого фейка совершенно конкретная цель: посеять панику, запугать россиян. И подобных фейков в последнее время нескончаемый поток.— Научились ли россияне отличать фейк от правды?— Уже через месяц после начала СВО, можно сказать, российское инфополе было очищено от 80% вражеской пропаганды, и фейки Запада и Киева стало гораздо легче вычислять. На один вброс приходилось вчетверо больше [единиц] достоверной информации, которая не оставляла искаженным трактовкам шансов.Фабрики фейков — ЦИПсО (Центры информационно-психологических операций. — Ред.) — активно действовала еще с 2014 года и заметно активизировались с началом СВО. Правда, на время поутихли, как только их штаб в Киеве разбомбили.Они уже давно выработали свой подход к распространению лжи и паники: притворяясь россиянами, боты пишут комментарии с нужными им посылами, пытаясь подорвать доверие российского общества к российской власти. Простор для вбросов огромный — про «нечестные выборы», про коррупцию, про неприятных чиновников, про неудачи армии.Не обязательно, чтобы что-то из этого имело хоть какие-то фактические основания — главное, чтобы у рядовых граждан складывалось мнение, что все плохо.Аналогичные мысли распространяют и целые сетки пабликов, созданные с нуля или выкупленные у создателей и переведенные на политические рельсы. Это позволяет удобно оправдывать вбросы: комментаторы ссылаются на паблики, паблики — на «недовольные комментарии».Отдельным пунктом можно упомянуть «методичку» — сборник затасканных фейков, которые то и дело пытаются приплетать к дискуссии. По таким методичкам ботов очень легко вычислять - простые люди никогда такого не напишут.— Можем ли мы предсказывать появление фейков?— Украинские фейки выполняют несколько функций — например, разобщение россиян, мобилизация украинцев вокруг правящего режима, убеждение Запада в необходимости помогать укронацистам.Если сложится ситуация, когда Киеву срочно потребуется вернуть лояльность уставших от экономических проблем европейцев и тем более собственных граждан — непременно можно ожидать новой Бучи или Краматорска, где украинская ракета ударила по украинским беженцам.Например, сейчас идут разговоры о попытках США начать поставки танков и истребителей на Украину. Американские оборонщики неплохо на этом заработают, так что наверняка информационно-психологические советники охотно помогут ЦИПсО с придумыванием и распространением еще одной резонансной истории для первых полос мировых газет.Однако предсказывать ее точное содержание не возьмемся. У западных специалистов богатый опыт (те же Белые каски в Сирии) и отличное понимание, что второй раз Буча не сработает, а в худшем случае заставит сомневаться в «Буче №1».

https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html

https://ukraina.ru/20220913/1038688372.html

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2022

Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, фейки, украина