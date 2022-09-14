https://ukraina.ru/20220914/1038725936.html

"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности

"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности - 14.09.2022 Украина.ру

"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября прокомментировал журналистам обнародованный Украиной документ о гарантиях безопасности

2022-09-14T13:44

2022-09-14T13:44

2022-09-14T13:44

гарантии безопасности

новости

песков

нато

украина

россия

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"В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции. Вот де-факто, наверное, и де-юре, ситуация именно такая", - сказал Песков.Он уточнил, что это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость специальной военной операции для обеспечения безопасности и национальных интересов.Песков также ответил на вопрос, может ли этот текст быть предметом переговоров в связи с тем, что гарантии безопасности обсуждались в Стамбуле.Он добавил, что если этот документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной."При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия", - указал Песков.Накануне офис Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины.Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.В Киеве предлагают включить туда "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, "меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", "полноценный санкционный пакет" и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.По мнению автора издания Украина.ру Василия Стоякина, нельзя считать этот проект только личной пиаровской площадкой главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Во-первых, "Киевский договор" вполне может быть резервным вариантом, на случай если Украину не примут в НАТО или РФ не удастся уговорить капитулировать.Во-вторых, Зеленский ставит целью изменить геополитическое положение Украины в мире. В-третьих, — и это, возможно, самое главное, — похоже, украинское руководство определилось, за чей счёт оно будет жить после окончательной деолигархизации: они и далее намерены жить за счёт оборонных инвестиций со стороны США и НАТО.

https://ukraina.ru/20220913/1038697662.html

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гарантии безопасности, новости, песков, нато, украина, россия