https://ukraina.ru/20220914/1038717877.html
"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS - 14.09.2022 Украина.ру
"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-14T11:30
2022-09-14T11:30
2022-09-14T11:30
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сша
украина
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Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций". В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".Сейчас граница фронта находится практически по линии государственной границы в Белгородской области, поэтому ВСУ могут доставить туда ствольную артиллерию, включая "кочующие минометы", которые могут наносить удары по целям на расстоянии 20-30 километров, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина
"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций". В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Киев кровно заинтересован в том, чтобы такие типы вооружений поступили на Украину в как можно большем количестве. Я не сомневаюсь, что вооружение будет поступать, но в каком количестве - трудно сказать.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".
Сейчас граница фронта находится практически по линии государственной границы в Белгородской области, поэтому ВСУ могут доставить туда ствольную артиллерию, включая "кочующие минометы", которые могут наносить удары по целям на расстоянии 20-30 километров, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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