https://ukraina.ru/20220914/1038717877.html

"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS

"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS - 14.09.2022 Украина.ру

"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS

Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:30

новости

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg

Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций". В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".Сейчас граница фронта находится практически по линии государственной границы в Белгородской области, поэтому ВСУ могут доставить туда ствольную артиллерию, включая "кочующие минометы", которые могут наносить удары по целям на расстоянии 20-30 километров, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина