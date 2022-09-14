Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой

"Это люди с великой буквы, которые оставили след за собой. Так же, как вы говорите, вы меня спрашиваете про Бандеру (предыдущий вопрос журналиста был о том, считает ли украинский военный Бандеру героем – Ред.), так же люди… История пишется так, как ее пишут наши… Ленин — один из деятелей, который проводил ту же историю, которой мы сейчас и питаемся. Я помню, наши родители, кто постарше, учили ленинизм, марксизм… мы в школах уже не заставали эту информацию", - сказал Батынский.