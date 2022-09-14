https://ukraina.ru/20220914/1038715324.html
Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина и Бандерой
Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. В ходе беседы журналист предложил замполиту рассказать, что он думает про Ленина и Сталина
2022-09-14T10:30
2022-09-14T10:30
2022-09-14T10:30
украина
пленный
ленин
сталин
бандера
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При этом на прямой вопрос, является ли для него Бандера героем, замполит ушел, сказав лишь, что мало про него знает.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, пленный, ленин, сталин, бандера
Украина, пленный, Ленин, Сталин, Бандера
Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. В ходе беседы журналист предложил замполиту рассказать, что он думает про Ленина и Сталина
"Это люди с великой буквы, которые оставили след за собой. Так же, как вы говорите, вы меня спрашиваете про Бандеру (предыдущий вопрос журналиста был о том, считает ли украинский военный Бандеру героем – Ред.), так же люди… История пишется так, как ее пишут наши… Ленин — один из деятелей, который проводил ту же историю, которой мы сейчас и питаемся. Я помню, наши родители, кто постарше, учили ленинизм, марксизм… мы в школах уже не заставали эту информацию", - сказал Батынский.
При этом на прямой вопрос, является ли для него Бандера героем, замполит ушел, сказав лишь, что мало про него знает.
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.