Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС - 14.09.2022 Украина.ру
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Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС - 14.09.2022 Украина.ру
Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность постучится в каждую дверь" в Западной Европе. Об этом 13 сентября заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1
2022-09-14T10:29
2022-09-14T10:29
санкции
ес
венгрия
новости
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"Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе... Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок", - сказал он.Менцер не исключил, что "все больше людей увидят реальность" на фоне уходящего лета."Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заметил госсекретарь.При этом он заверил, что "в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности.Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
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санкции, ес, венгрия, новости
Санкции, ЕС, Венгрия, Новости

Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС

10:29 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность постучится в каждую дверь" в Западной Европе. Об этом 13 сентября заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1
"Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе... Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок", - сказал он.
Менцер не исключил, что "все больше людей увидят реальность" на фоне уходящего лета.
"Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заметил госсекретарь.
При этом он заверил, что "в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности.
Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.
По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 09:17
Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФСтраны ЕС в условиях засухи и антироссийских санкций могут столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников
 
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